Как выкопать картошку так, чтобы она пролежала до весны: проверенные даты по лунному календарю

Сроки уборки картофеля играют решающую роль: от них зависит и вкус клубней, и то, насколько долго они пролежат зимой без порчи. Ошибка в выборе времени может привести к тому, что овощи потеряют питательные вещества или начнут прорастать прямо в хранилище.
Оптимальным моментом считается убывающая Луна, особенно когда она находится в земных знаках — Тельце, Деве или Козероге. В этот период клубни максимально насыщаются питательными веществами и лучше сохраняются в погребе.
За 10-14 дней до копки нужно скосить ботву. За это время кожура на клубнях становится плотнее и надёжнее защищает их от гнили.
Копать картофель рекомендуется в сухую погоду, когда земля слегка влажная и легко отходит от лопаты. Если почва пересохшая, велика вероятность повредить клубни.
После выкапывания картофель оставляют на 2-3 часа для первичной просушки. Делать это лучше в тени, поскольку солнечные лучи способствуют образованию ядовитого соланина.
Затем проводят сортировку: повреждённые и надрезанные клубни используют в первую очередь, а целые отправляют на хранение.
Основная просушка длится около двух недель в тёмном помещении при температуре +15…+18 °C и хорошем проветривании. Мыть картошку перед закладкой в погреб категорически нельзя — вода разрушает защитный слой на кожуре.
Оптимальная температура — +2…+4 °C при влажности воздуха 85-90 %. Если температура выше, картошка начнёт прорастать.
Хранят клубни в ящиках или сетках, регулярно перебирая их — примерно раз в месяц. Один загнивший экземпляр способен испортить весь запас.
Существует простая примета: если кожура клубня не счищается при трении пальцем, картофель можно смело убирать и отправлять на зиму.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
