Как выкопать картошку так, чтобы она пролежала до весны: проверенные даты по лунному календарю

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сроки уборки картофеля играют решающую роль: от них зависит и вкус клубней, и то, насколько долго они пролежат зимой без порчи. Ошибка в выборе времени может привести к тому, что овощи потеряют питательные вещества или начнут прорастать прямо в хранилище.

Фото: commons.wikimedia.org by foodistablog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка

Когда копать картошку по лунному календарю

Оптимальным моментом считается убывающая Луна, особенно когда она находится в земных знаках — Тельце, Деве или Козероге. В этот период клубни максимально насыщаются питательными веществами и лучше сохраняются в погребе.

Подготовка к уборке

За 10-14 дней до копки нужно скосить ботву. За это время кожура на клубнях становится плотнее и надёжнее защищает их от гнили.

Копать картофель рекомендуется в сухую погоду, когда земля слегка влажная и легко отходит от лопаты. Если почва пересохшая, велика вероятность повредить клубни.

Как правильно обработать урожай

После выкапывания картофель оставляют на 2-3 часа для первичной просушки. Делать это лучше в тени, поскольку солнечные лучи способствуют образованию ядовитого соланина.

Затем проводят сортировку: повреждённые и надрезанные клубни используют в первую очередь, а целые отправляют на хранение.

Основная просушка длится около двух недель в тёмном помещении при температуре +15…+18 °C и хорошем проветривании. Мыть картошку перед закладкой в погреб категорически нельзя — вода разрушает защитный слой на кожуре.

Условия хранения

Оптимальная температура — +2…+4 °C при влажности воздуха 85-90 %. Если температура выше, картошка начнёт прорастать.

Хранят клубни в ящиках или сетках, регулярно перебирая их — примерно раз в месяц. Один загнивший экземпляр способен испортить весь запас.

Народный способ проверки готовности

Существует простая примета: если кожура клубня не счищается при трении пальцем, картофель можно смело убирать и отправлять на зиму.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

