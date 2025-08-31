Главная причина гниения лука в погребе — её не замечают даже опытные хозяева

Ошибка при подготовке урожая

Самая распространённая причина порчи — недостаточная просушка. Разложить лук на солнце на пару дней недостаточно. Для правильной подготовки нужна полноценная сушка в течение 2-3 недель. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, с температурой около +25…+30 °C. Только так влага полностью уйдёт даже из внутренних слоёв луковицы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка лука осенью

Обрезать перо следует только после полного высыхания. Причём важно оставить шейку длиной не меньше 4-5 см. Если обрезать слишком коротко, внутрь легко проникнут бактерии, и лук быстро начнёт портиться.

Правильная тара и место хранения

Большая ошибка — хранить лук в полиэтиленовых пакетах. Там не циркулирует воздух, образуется конденсат, и урожай быстро покрывается плесенью. Лучшие варианты — деревянные ящики или сетки, где лук раскладывают в один слой. Хранение "кучей" приводит к прению и гниению.

Оптимальная температура — от 0 до +2 °C, а помещение должно быть сухим. В квартире лук стоит держать подальше от батарей и кухонных плит.

С чем нельзя хранить лук

Лук плохо соседствует с чесноком. Последний выделяет вещества, ускоряющие порчу, поэтому лучше держать их отдельно.

Уход за урожаем зимой

Раз в месяц луковицы нужно перебрать и удалить мягкие экземпляры. Даже малейший очаг гнили распространяется очень быстро. Красные сорта хранятся хуже, чем жёлтые, и это стоит учитывать при закладке на зиму.

Если же в погребе появилась избыточная влажность и на луковицах заметен серый налёт, поможет зола или известь — они впитают лишнюю влагу и защитят урожай.

Главная ошибка при хранении лука — спешка с подготовкой. Только тщательная сушка и соблюдение правил закладки позволят сохранить урожай до весны без потерь.