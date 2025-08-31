Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венеция в шоке: Метод исключения Пак Чхан Ука – корейский триллер покорил критиков
Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это
Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни
Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости
Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна
Защита Спартака — решето? Футбольный эксперт указал на ахиллесову пяту команды
Кабачки под сыром за 5 минут: микроволновка против духовки
Машины без колеса — неожиданный тренд автопрома: почему исчезла запаска
Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы

Секрет пышного цветения: этим чудо-средством поливают комнатные растения все опытные хозяйки

2:11
Садоводство

Паста — любимое блюдо многих, и её часто готовят на ужин. Однако многие не знают, что воду, оставшуюся после варки, можно использовать с пользой. Она особенно ценна для растений, так как содержит важные питательные вещества, такие как калий, фосфор и азот. Эти элементы способствуют здоровому росту растений, улучшают цветение и защищают корни от болезней.

Лейка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Лейка

Почему вода после варки пасты полезна для растений?

Вода, в которой варилась паста, насыщена полезными соединениями, такими как калий, фосфор и азот, которые необходимы для роста и развития растений. Фосфор способствует укреплению корневой системы, азот стимулирует рост зелёной массы, а калий улучшает общее состояние растений и их устойчивость к болезням, сообщает centrum.cz.

Как использовать воду после варки пасты?

  1. Не солите воду: Солёная вода может навредить растениям. Поэтому приправляйте пасту солью только после её приготовления.
  2. Остудите воду: Дайте воде остыть в течение 24 часов перед использованием. Это поможет избежать ожога корней растений.
  3. Поливайте растения: Вылейте воду прямо в цветочный горшок. По данным HomeAndGardens, она должна впитаться в почву примерно через десять минут. Для лучшего эффекта можно разбавить её обычной водой.
  4. Регулярность полива: Для достижения наилучших результатов поливайте растения таким образом два раза в неделю.

Обратите внимание на запах

Вода после варки пасты может начать пахнуть через несколько часов. Однако это не означает, что она испортилась. Напротив, запах является признаком того, что вода обогащается полезными веществами. Такая вода абсолютно безопасна для растений и способствует их росту.

Таким образом, не спешите выливать воду после варки пасты. Используйте её для полива растений, и вы увидите, как они станут более крепкими и здоровыми.

Уточнения

Ороше́ние или иррига́ция — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы
Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов
Секрет пышного цветения: этим чудо-средством поливают комнатные растения все опытные хозяйки
Кот резко перестал идти на руки? Это не обида, а крик о помощи — возможно, пора бежать к ветеринару
Самые странные виды спорта планеты: зрелище, которое затмевает футбол и бокс
Я имею право на ошибку: Решетова огрызнулась на хейтеров после выхода собственного шоу
Мы не идиоты: глава Sony устроил разнос успешному сериалу Сета Рогена Киностудия
Секретные правила гладиолусов: ошибка в сроках — и весной цветов не будет
3 пещеры, которые дарят больше эмоций, чем пляжи и горы: туристы возвращаются туда снова и снова
Модный апгрейд рубашки: всего 2 слоя ткани, а эффект — как с обложки журнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.