Розы мстят: одна ошибка садоводов лишает их второго цветения

Садоводство

Розовый куст в полном цвету — зрелище, от которого невозможно оторвать глаз. Но что делать, если лепестки начали вянуть, а куст будто потерял силы? Ответ прост: помочь ему обновиться.

Опрыскивание роз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опрыскивание роз

Секрет в удалении отцветших бутонов

Когда лепестки осыпаются, роза считает, что её задача выполнена, и направляет энергию на формирование семян. В итоге новых цветов вы не увидите. Но стоит убрать увядший бутон — и растение "понимает", что пора продолжать цвести.

Как правильно обрезать

  1. Найдите отцветший бутон с увядшими лепестками.
  2. Срежьте его чуть выше листа с пятью листочками — именно там сформируется новый побег.
  3. Используйте острый секатор и делайте срез под углом, чтобы вода не задерживалась.
  4. Повторяйте процедуру раз в неделю — и куст подарит второй, а то и третий цикл цветения.

Бонус-советы для буйного цветения

Удаление бутонов — только начало. Чтобы розы цвели дольше и ярче:

  • Подкармливайте растения удобрением для роз каждые 4-6 недель.
  • Поливайте реже, но обильно, лучше утром или вечером.
  • Следите, чтобы кусты получали минимум 6 часов солнца в день.
  • Удаляйте сухие ветки и внимательно проверяйте кусты на вредителей.

Почему розы не цветут

Даже опытные садоводы ошибаются. Слишком частый полив, тень, нерегулярное удаление старых бутонов — и куст быстро теряет силы. Избежать этого легко: чуть больше внимания, и розы ответят вам пышным цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
