Грядка под угрозой: методы, которые превращают зелёные плоды в спелые деликатесы

2:28
Садоводство

Садоводы знают: дождаться спелых, сладких и сочных помидоров — целое искусство. Но что делать, если лето подходит к концу, а плоды всё ещё зелёные? Фермеры из поколения в поколение используют хитрые приёмы, которые помогают не только ускорить созревание, но и сохранить вкус урожая.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

Когда срывать помидоры

Главное правило: не спешить. Срывать помидоры можно зелёными, но только в стадии "разлома" — когда нижняя часть начинает слегка краснеть. В этот момент плоды уже выделяют этилен, запускающий процесс созревания. Даже если дозреют дома, их вкус будет близок к тем, что спели на кусте.

Крупные хозяйства часто собирают урожай ещё раньше и дозревают его в камерах с этиленом, но такие помидоры теряют насыщенность. Поэтому лучше дождаться хотя бы минимального окрашивания.

Что делать, если грядка под угрозой

Иногда приходится срывать плоды раньше. Например, если обещают заморозки или появились первые признаки болезней вроде фитофтороза. Сбор на стадии "разлома" спасёт часть урожая и простимулирует появление новых цветков у сортов, плодоносящих всё лето.

Как ускорить созревание прямо на кусте

Если до холодов ещё есть время, можно подтолкнуть растение к скорейшему созреванию:

  • Ограничить полив. Лёгкая "засуха" переключает силы растения на плоды.
  • Подрезать лишние листья и верхушку. Это улучшает освещённость и помогает ускорить рост оставшихся томатов.
  • Удалить новые цветки и мелкие завязи. Они отнимают энергию у плодов, которые уже формируются.
  • Немного повредить корни. Фермеры слегка подкапывают или приподнимают куст, чтобы остановить избыточный рост зелени.

Радикальный способ — выдёргивание куста

Если ждать некогда, можно вырвать всё растение с корнями. Тут есть два варианта:

  • повесить куст вниз головой в сарае или гараже,
  • либо закопать корневую систему в сухую землю или солому в прохладном месте.

Так помидоры продолжают "доходить" и не портятся от плохой погоды.

Главное — не переусердствовать

Слишком ранний сбор зелёных плодов всё же отражается на вкусе. Лучше использовать метод выдёргивания только в самом конце сезона или при угрозе резкого похолодания.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
