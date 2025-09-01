Урожай смородины обрывается внезапно: через сколько лет кусты теряют силы

Садоводство

Черная смородина — любимая ягода на дачных участках, но со временем даже самые ухоженные кусты теряют силу. Урожайность падает, ягоды мельчают, а новые побеги растут всё слабее. Опытные агрономы уверяют: чтобы сохранить стабильный сбор, важно вовремя обновлять посадки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Сколько лет плодоносит куст

Смородина радует хозяев урожаем около 10 лет. Но уже на 6-7-й год куст начинает стареть, и за следующие 3-4 сезона ягоды становятся мелкими и редкими. Если не предпринимать меры, после десятилетия плодоношения куст практически перестаёт давать урожай.

Омоложение кустов

Есть хитрость, которую используют в питомниках и опытные садоводы. На 4-й год после посадки куст обрезают почти "под корень", оставляя только низкие пеньки, и затем окучивают землёй.

Такое омолаживание даёт растению новый импульс: пробуждаются спящие почки, формируются молодые сильные побеги, и куст снова обильно плодоносит в течение 4-5 лет.

Важно помнить: повторить этот приём второй раз уже не получится. После 8-9 лет куст истощает свои ресурсы и восстановиться после столь радикальной обрезки не в состоянии.

Когда и как сажать новые кусты

Лучшее время для посадки молодых саженцев — осень. В этот период растение успевает укорениться и весной начинает активно расти.

Опытные агрономы советуют:

• место выбирать полутенистое, чтобы листья не страдали от палящего солнца;

• саженец устанавливать под небольшим наклоном, заглубляя ствол на 6-8 см от начала корней;

• после посадки куст хорошо полить и замульчировать почву.

Такая техника позволяет растению сформировать дополнительные корни и дать больше новых побегов. В результате урожайность заметно возрастает, а сами кусты дольше сохраняют силу.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

