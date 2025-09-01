Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осень для облепихи — время восстановления после плодоношения и подготовки к зиме. Кустарник уже отдал свои оранжевые ягоды, но именно сейчас закладывается будущий урожай. Если в этот период не уделить ему внимания, весной можно столкнуться с ослабленными побегами и скудным плодоношением. Чтобы сохранить силы растения, важно знать, какие действия будут полезны, а от чего стоит отказаться.

Облепиха
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Облепиха

Рыхление почвы

Корневая система облепихи располагается близко к поверхности, поэтому страдает от уплотнения грунта. Из-за плотной почвы корни получают меньше воздуха, влаги и питательных веществ. Осенью стоит провести лёгкое рыхление в приствольной зоне. Делать это нужно аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить корни. Для работы подойдёт обыкновенная тяпка.

Подкормка для будущего урожая

Чтобы кустарник хорошо перенёс зиму и дал обильный урожай, осенью важно обогатить почву питательными веществами. Использовать можно как готовые минеральные удобрения, так и народные варианты.

• Зола — её вносят в умеренном количестве: не больше 2-3 горстей под одно растение раз в два года.
• Перегной — его используют реже, достаточно один раз в 3-4 года.

Такой подход обеспечивает корни всем необходимым, не перегружая почву лишними элементами.

Контроль кислотности

Облепиха плохо переносит кислую почву. Если земля на участке имеет высокую кислотность, её нужно нейтрализовать. Для этого применяют доломитовую муку, мел, золу или известь. Эти добавки вносят во время перекопки или рыхления. Благодаря этому почва становится более благоприятной, а корни лучше усваивают питательные вещества.

Ошибки при уходе

Наиболее частая ошибка дачников — осенняя обрезка. Делать её категорически не стоит. Дело в том, что срезы и спилы за холодный сезон не успевают затянуться, и мороз может погубить растение.

Осенью допускается лишь санитарная обрезка: удаление больных или повреждённых ветвей. Места срезов нужно обязательно обработать антисептиком, а после подсыхания замазать садовым варом, чтобы защитить куст от инфекций.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
