Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японская анимация превзошла Титаник: кассовый рекорд спустя 27 лет побит
Экологично для хозяина, опасно для животного: вся правда о кошках и унитазах
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США
Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках

То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз

2:38
Садоводство

Тля — один из самых назойливых вредителей в саду и огороде. Эти крошечные насекомые стремительно размножаются, оккупируют листья и побеги, высасывают соки и лишают растения сил. Листья начинают сворачиваться, соцветия мельчают, а урожай заметно снижается. Химические препараты действительно помогают, но не всем нравится использовать их на участке. На помощь приходят простые и неожиданные народные средства — например, обычная водка или спирт.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Pymouss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Почему алкоголь помогает

Этиловый спирт губительно действует на тлю: его пары нарушают работу нервной системы насекомых и мешают им дышать. Даже если отдельные особи остаются на растении, резкий запах и горечь раствора лишают их возможности питаться соком листьев и побегов. В итоге колонии быстро исчезают, а растения получают шанс восстановиться.

Как приготовить раствор

Приготовить средство можно из того, что найдётся дома:

• В литре тёплой воды (25-30 °C) растворите 100 мл водки или 50 мл 96%-ного спирта.
• Добавьте 20 г хозяйственного или зелёного мыла — оно создаст плёнку, которая закрепит раствор на листьях.

Готовым средством опрыскивают растения, тщательно смачивая не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, ведь именно там чаще всего скрывается тля.

Осторожность превыше всего

Алкоголь хоть и помогает от вредителей, но может повредить растениям, особенно молодым и нежным. Чтобы избежать ожогов, лучше сначала сделать раствор менее концентрированным и обработать небольшую часть куста. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурный день, чтобы не вызвать солнечных ожогов.

Универсальное применение

Метод подходит не только для овощных культур, но и для садовых цветов. Например, обработка роз спиртовым раствором помогает избавиться от тли, не прибегая к агрессивной "химии". Раствор можно использовать и для комнатных растений, и для рассады в теплице.

Что делать после обработки

После первой обработки необходимо внимательно осмотреть листья. Если большая часть тли опала, но на зелени остались отдельные колонии, через несколько дней можно провести повторное опрыскивание. Для большего эффекта этот способ лучше сочетать с другими методами — настоем луковой шелухи, золой или готовыми биопрепаратами.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США
Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Вместо жирных ломтиков — золотая и хрустящая: готовим картошку фри лучше, чем в фастфуде
Почему осень — самый коварный сезон для владельцев кошек и собак: 5 главных рисков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.