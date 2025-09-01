То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз

Тля — один из самых назойливых вредителей в саду и огороде. Эти крошечные насекомые стремительно размножаются, оккупируют листья и побеги, высасывают соки и лишают растения сил. Листья начинают сворачиваться, соцветия мельчают, а урожай заметно снижается. Химические препараты действительно помогают, но не всем нравится использовать их на участке. На помощь приходят простые и неожиданные народные средства — например, обычная водка или спирт.

Фото: commons.wikimedia.org by Pymouss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Почему алкоголь помогает

Этиловый спирт губительно действует на тлю: его пары нарушают работу нервной системы насекомых и мешают им дышать. Даже если отдельные особи остаются на растении, резкий запах и горечь раствора лишают их возможности питаться соком листьев и побегов. В итоге колонии быстро исчезают, а растения получают шанс восстановиться.

Как приготовить раствор

Приготовить средство можно из того, что найдётся дома:

• В литре тёплой воды (25-30 °C) растворите 100 мл водки или 50 мл 96%-ного спирта.

• Добавьте 20 г хозяйственного или зелёного мыла — оно создаст плёнку, которая закрепит раствор на листьях.

Готовым средством опрыскивают растения, тщательно смачивая не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, ведь именно там чаще всего скрывается тля.

Осторожность превыше всего

Алкоголь хоть и помогает от вредителей, но может повредить растениям, особенно молодым и нежным. Чтобы избежать ожогов, лучше сначала сделать раствор менее концентрированным и обработать небольшую часть куста. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурный день, чтобы не вызвать солнечных ожогов.

Универсальное применение

Метод подходит не только для овощных культур, но и для садовых цветов. Например, обработка роз спиртовым раствором помогает избавиться от тли, не прибегая к агрессивной "химии". Раствор можно использовать и для комнатных растений, и для рассады в теплице.

Что делать после обработки

После первой обработки необходимо внимательно осмотреть листья. Если большая часть тли опала, но на зелени остались отдельные колонии, через несколько дней можно провести повторное опрыскивание. Для большего эффекта этот способ лучше сочетать с другими методами — настоем луковой шелухи, золой или готовыми биопрепаратами.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

