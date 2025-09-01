Пять осенних дел звучат скучно, но именно они делают лето богатым на овощи и фрукты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень — это время, когда закладывается фундамент будущего урожая. Если грамотно подготовить огород к зиме, растения встретят весну сильными и полными энергии. Есть пять ключевых действий, которые помогут не просто сохранить грядки в порядке, но и увеличить урожай следующего сезона вдвое.

Томаты, помидоры
Фото: Tomatoes Uploaded by Fæ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Подкормка калием и фосфором

Осенью растения нуждаются в подкормке, но с нюансами. Азотные удобрения в этот период запрещены: они провоцируют рост молодых побегов, которые зимой всё равно погибнут. Гораздо полезнее калий и фосфор.

• Калий укрепляет корневую систему и повышает зимостойкость.
• Фосфор способствует закладке цветочных почек и делает растения более устойчивыми к болезням.

Подкормку можно внести как в сухом виде, так и в растворе, в зависимости от погоды. Такой шаг обеспечивает культурам хороший старт весной.

Генеральная уборка и дезинфекция теплицы

Теплица — это не только защита растений, но и место, где могут зимовать болезни и вредители. Поэтому осенью её нужно привести в порядок.

  1. Удалите растительные остатки.

  2. Вымойте стены и конструкции.

  3. Проведите дезинфекцию.

При незначительных проблемах подойдут биопрепараты, но в случае сильного заражения лучше использовать серные шашки или химические растворы. Обрабатывать нужно всё: от стен и шпалер до полок и инструментов. Это значительно снижает риск заболеваний в новом сезоне.

Органическая подготовка для тыквенных культур

Тыквы, кабачки и патиссоны любят органику. Идеально подготовить для них грядку можно уже осенью. Для этого выкапывают яму глубиной и шириной около 50 см.

На дно укладывают грубые органические остатки: ветки после обрезки деревьев, стебли подсолнуха, кукурузы или малины. Далее добавляют ботву овощей, листья деревьев, падалицу яблок и груш. Каждый слой пересыпают землёй, а сверху укладывают дерн и слой почвы из нижнего горизонта.

К весне органика начнёт перегнивать, яма осядет, и на её месте получится питательная грядка-холм, идеально подходящая для тыквенных культур.

Снегозадержание — естественное орошение

Если участок продувается ветрами, снег с него быстро исчезает. А ведь именно снежный покров защищает почву от промерзания и удерживает влагу для весеннего старта растений.

Чтобы снег задержался, можно:

• посеять осенью сидераты (например, фацелию) и оставить их на зиму;
• установить деревянные щиты-задержатели;
• посадить по периметру участка низкорослые кустарники или хвойные деревья.

Эти меры создают естественный барьер для ветра и способствуют накоплению влаги в почве.

Укрытие грядок под зиму

Некоторые культуры зимуют прямо в земле. Обязательно укрывают грядки с озимым чесноком и луком. Также защита нужна моркови и пастернаку, которые остаются в почве до весны.

В качестве укрытия используют мульчу из листьев, соломы или лапника. Это помогает сохранить посадки даже в условиях суровой зимы.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
