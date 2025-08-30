Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Искали нюдсы: молодая мама Ида Галич в отчаянии из-за нового взлома
Фьючерсная торговля на Binance временно закрыта: вот что скрывает криптовалютная биржа
Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов

Газон превращается в болото мха: ошибка хозяев запускает цепочку разрушений

3:21
Садоводство

Газон — гордость владельцев частных домов, но со временем его может испортить одна неприятность: появление мха. Сначала он занимает небольшие участки, потом постепенно вытесняет траву, лишая её силы и густоты. Кому-то нравится мягкий зелёный ковёр, который не нужно косить, но большинство хозяев предпочитают ровный газон. К счастью, бороться с мхом несложно, если понимать, почему он появляется и как предотвратить его возвращение.

Мох
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мох

Механический способ: быстро и просто

Самый очевидный вариант — удалить мох вручную. Для этого используют веерные или жёсткие грабли, с помощью которых дернина вычёсывается вместе с мхом. Очищенные места лучше сразу замульчировать или подсеять свежую газонную траву, иначе вскоре появятся сорняки.

Этот метод хорош как первая мера, но без профилактики мох вырастет снова, ведь он любит тень, влагу и плотную почву.

Химические средства: медь или железо

Для борьбы можно использовать препараты на основе купоросов. Подойдут медный и железный, но предпочтение стоит отдавать железному: он менее агрессивен и к тому же обогащает почву необходимым микроэлементом.

Раствор готовят просто: на 1 литр воды берут 3 чайные ложки железного купороса. Опрыскивание лучше проводить ранней весной. Нужно помнить, что вместе с мхом погибает и часть травы, поэтому позже участок подсевают.

Медный купорос используют реже, так как медь накапливается в земле и может нарушать её химический баланс.

Специальные препараты

На рынке есть средства, созданные для борьбы с плесенью и мхом в саду. Они работают точечно и эффективнее домашних растворов, но требуют аккуратного применения по инструкции.

Такое решение подходит тем, кто хочет справиться с проблемой быстрее, но всё равно важно дополнить обработку профилактикой.

Почему мох появляется снова

Даже после удаления мха он имеет свойство возвращаться. Это связано с условиями, которые ему идеально подходят: недостаток солнца, уплотнённая почва, слабая трава. Чтобы результат был долговременным, нужно изменить эти факторы.

Профилактика: условия для сильного газона

  1. Свет. Мхи не любят солнце. Если участок сильно затенён деревьями или кустарниками, стоит проредить крону или убрать лишние растения. В полной тени бороться с мхом бессмысленно: газонная трава там всё равно плохо растёт, а её место займут теневыносливые растения.

  2. Аэрация. Два раза в год газон нужно прокалывать вилами или использовать специальный аэратор. Это улучшает доступ воздуха к корням травы и делает почву менее плотной.

  3. Подкормка. Сильная, хорошо питаемая трава сама вытесняет мох. Подкармливать газон стоит минимум трижды за сезон комплексными удобрениями.

  4. Высота скашивания. Не стоит стричь газон слишком низко: слабая трава не выдерживает конкуренции, и мху легче захватить территорию.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Последние материалы
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.