Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке

Домашняя дыня всегда вызывает особую гордость у дачников: ароматные, сладкие и крупные плоды — награда за заботу и труд. Но нередко случается, что вместо "гигантов" на грядке появляются маленькие, вялые или вовсе недоразвитые плоды. Причин несколько, и каждая из них напрямую связана с агротехникой. Разобравшись в нюансах, можно легко исправить ситуацию и получить достойный урожай.

Дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыня

Рассада вместо прямого посева

Главное правило: выращивание дыни через рассаду. Если посеять семена прямо в открытый грунт, то сроки вегетации растянутся, и плоды просто не успеют набрать массу и сахаристость.

Рассаду высаживают на постоянное место, когда установится стабильное тепло. Лучше всего для дыни подходит теплица: там поддерживается оптимальный микроклимат, защищающий от резких перепадов температуры.

При пересадке важно помнить о корневой шейке — её нельзя заглублять. Если место соединения стебля и корней окажется под землёй, растение будет угнетено, что замедлит рост и снизит урожай.

Подкормки: питание для крупных плодов

Недостаток питания — ещё одна частая причина того, что дыни остаются маленькими. Эти растения очень отзывчивы к удобрениям. Первую подкормку проводят уже с появлением первой настоящей листовой пластины. Она нужна, чтобы запустить активный рост и укрепить молодое растение.

Вторую подкормку делают примерно через две недели. В этот период дыня особенно нуждается в комплексных удобрениях с содержанием калия и фосфора — они способствуют развитию завязей и формированию крупных сладких плодов.

Игнорирование схемы удобрений приводит к тому, что растение тратит силы на выживание, а не на развитие плодов.

Формировка: ключ к урожаю

Даже при правильной рассаде и регулярных подкормках дыня может давать мелкие плоды, если не уделить внимание формировке. Это агротехнический приём, заключающийся в прищипывании точек роста.

Прищипка нужна, чтобы растение не тратило ресурсы на избыточное количество побегов и завязей. Сократив нагрузку, можно направить питание к ограниченному числу плодов. В результате они вырастают значительно крупнее и становятся сладкими.

Формировка также облегчает уход за растением, улучшает проветривание и снижает риск грибковых заболеваний.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
