Весной вместо цветов — гниль и пустые клумбы: садоводы раскрыли главную ошибку осени

6:21
Садоводство

В конце сезона хризантемы ведут себя парадоксально: весь сезон почти не требуют внимания, а перед зимой вдруг оказываются "тонкими местами" цветника. От того, как вы подготовите их в сентябре-октябре, зависит не только зимовка, но и сила цветения в следующем году. Ниже — пять правил, которые стоит превратить в рутину.

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хризантемы

Два пути зимовки

Хризантемы переносят холод по-разному, и это главный ориентир.

• Оставляем в грунте: устойчивые мелкоцветковые сорта (чаще корейской селекции) при условии подготовки и укрытия.
• Выкапываем и храним в помещении: крупноцветковые формы (включая множество индийских сортов) и шаровидные — они чувствительны к морозу и зимней сырости.

Дополнительно учитывайте климат участка: при малоснежных, ветреных зимах даже выносливые сорта лучше страховать более тщательным укрытием.

Правило 1. Подкормка без азота

С августа и до конца сентября растению нужны фосфор и калий — они укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость, помогают вызреванию тканей и закладке цветочных почек. Азот исключаем: он гонит зелёную массу и мешает подготовке к зиме.

• Варианты: фосфорно-калийные составы под корень или по слегка влажной почве.
• Форматы внесения: при влажной погоде — сухое рассеивание с последующей заделкой; при сухой — растворённые подкормки.
• Дозы подбирайте умеренные, соблюдая инструкции к удобрению: задача — питание "в долгую", а не быстрый рывок в рост.

Правило 2. Обрезка с первыми холодами

Когда цветение завершается и проходят первые слабые заморозки, кусты нужно привести в "зимнюю форму".

• Для тех, что останутся в грунте: укоротите надземную часть до 15-20 см, удалите мягкие невызревшие верхушки, срежьте больные и поломанные побеги.
• Для выкапываемых: обрежьте выше почвы на 12-15 см — так удобнее работать и меньше испарение во время хранения.
• Гигиена: используйте острый продезинфицированный инструмент, секущие срезы не мнут ткани и снижают риск инфекций.

Правило 3. Окучивание и защита от влаги

Сразу после обрезки сформируйте "сухой холмик" над корневой шейкой.

• Подтяните рыхлую землю к центру куста, исключив ямки, где может застаиваться вода.
• На тяжёлых почвах добавьте в верхний слой немного песка или мелкой мульчи — это улучшит дренаж.
• Цель окучивания — не утепление как таковое, а защита основания куста от вымокания и чередования оттепелей с морозами.

Правило 4. Укрытие правильно и вовремя

Слишком раннее укрытие — частая ошибка: под плёнкой и мокрой мульчей растение выпревает. Действуйте по погоде: устойчивые минусы ночью, почва схватилась — пора.
Подходящие материалы:

• сухие листья (только чистые, без пятнистости),
• опилки (несвежие, слегка подвяленные),
• еловый лапник (создаёт воздушную прослойку и задерживает снег).

Как укрывать: на окученный куст уложите лёгкую сухую мульчу, сверху — лапник. Плотные плёнки и нетканки без вентиляционных "окон" не кладите прямо на землю: под ними собирается конденсат. Зимой снег — лучший "одеяльный" слой; при бесснежье держите укрытие выше, чтобы сохранялся воздух. Весной укрытие снимайте поэтапно: сначала проветривание, затем полное снятие — хризантемы чаще страдают от сырости, чем от холода.

Правило 5. Выкапывание и хранение в помещении

Нежные сорта зимуют "на квартире".

• Аккуратно подкопайте куст вилами по кругу, стараясь не травмировать корни, и выньте с комом.
• Стряхните лишнюю землю, корневище подсушите в тени при сквозняке до лёгкой "шороховатости" на срезах.
• Уложите растения в ящики со слоем соломы или сухих опилок, пересыпая корневища, чтобы они не соприкасались.
• Условия хранения: +2…+5 °C, сухо и проветриваемо. Влага в субстрате — главный враг: от неё начинается гниль.
• Контроль зимой: раз в 3-4 недели осматривайте посадочный материал, при необходимости подсушивайте или, наоборот, слегка опрыскивайте воздух рядом (не сами корни). Весной такие кусты пробуждаются дружно и легко трогаются в рост.

Если оставляете в грунте: краткий чек-лист

  1. Подкормить фосфором и калием к концу сентября.

  2. Срезать надземную часть до 15-20 см, убрать слабые побеги.

  3. Окучить, выровнять рельеф без "луж".

  4. Укрыть сухим, воздушным материалом после первых устойчивых заморозков.

  5. Весной снять укрытие вовремя, чтобы не допустить выпревания.

Частые ошибки и чем их заменить

• Раннее укрытие "на всякий случай" → ждём устойчивых ночных минусов и сухой погоды.
• Толстый мокрый слой листьев без вентиляции → комбинируем лёгкую сухую мульчу и лапник.
• Азотные удобрения осенью → переводим питание на фосфор и калий.
• Хранение при +10…+15 °C → понижаем до +2…+5 °C и обеспечиваем движение воздуха.
• Оставление крупноцветковых сортов в открытом грунте "на удачу" → выкапываем и храним.

Как понять, что подготовка удалась

Весной из-под укрытия быстро трогаются крепкие зелёные побеги, центральная часть куста не вымокла, прошлогодние "пеньки" сухие и без следов плесени. Летом куст формирует ровные, хорошо облиственные шапки и держит обильное цветение до холодов — это лучший индикатор, что осенняя подготовка сработала.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) класса двудольных, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
