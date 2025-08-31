Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод

Садоводство

Жимолость — одна из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур. Но многие садоводы жалуются, что молодые кусты долго "сидят на месте" и почти не растут. Особенно это заметно в первые 3-5 лет после посадки. Причина кроется не в плохом качестве саженцев, а в недостатке питания. Исправить ситуацию можно уже в сентябре — именно сейчас растение закладывает почки на будущий год.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ягоды жимолости на кусте

Подкормка в начале осени

В сентябре жимолости необходимо помочь накопить силы для успешной зимовки и будущего урожая. Самое простое решение — внести органику. Лучше всего подходит перепревший конский навоз. Его раскладывают в приствольном круге и слегка заделывают в почву.

Такая подкормка работает постепенно: за зиму питательные вещества частично переходят в доступную форму, а весной куст получает богатый запас питания для активного роста и формирования цветочных почек.

Важно не использовать свежий навоз — он может обжечь корни и спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Зачем подкормка именно осенью

Многие ошибочно думают, что удобрять растения нужно только весной. На самом деле, для жимолости начало осени — ключевой период. В это время завершается рост побегов, и растение направляет силы на укрепление древесины и подготовку к зиме. Если в почве хватает калия и фосфора, лоза лучше переносит морозы, а весной быстрее просыпается и идёт в рост.

Обрезка после подкормки

Весной, когда жимолость начинает активно расти, кусты могут сильно загущаться. Поэтому после первой зимовки на плодоношение их обязательно прореживают: убирают слабые и лишние побеги, оставляя наиболее сильные. Это обеспечит хорошее освещение внутри куста и даст возможность сформироваться множеству цветочных почек, а значит, летом растение порадует обильным урожаем.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

