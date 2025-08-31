Кислотность земли доводит урожай до гибели — но растение-шпион всё расскажет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Опытные огородники знают: урожайность растений во многом зависит не только от ухода и удобрений, но и от кислотности почвы. Этот показатель влияет на усвоение питательных веществ и общее развитие культур. Поэтому важно уметь хотя бы примерно определить уровень кислотности на своём участке. Сделать это можно без специальных приборов — достаточно присмотреться к одной из самых распространённых культур, которую сажают практически все.

Росток в засоленной почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Росток в засоленной почве

Свекла как индикатор кислотности

Свекла считается своеобразным "барометром" состояния почвы. Её листья и черешки наглядно показывают, насколько земля подходит для выращивания разных растений.

• Если листья свеклы зелёные, а черешки ярко-красные — почва нейтральная. Такой вариант считается оптимальным для большинства овощей и ягод.
• Если на зелёных листьях видны красные прожилки — земля слабокислая. Это не критично, большинство культур будут расти нормально.
• Если же вся листовая пластина стала красной — кислотность слишком высокая, и необходимо срочно принимать меры по её снижению.

Таким образом, достаточно одного взгляда на грядку со свеклой, чтобы понять, в каком состоянии находится почва.

Что делать при высокой кислотности

Кислая почва плохо подходит для выращивания многих культур. В таких условиях растения хуже усваивают кальций, магний и фосфор, чаще болеют и дают меньший урожай. Чтобы исправить ситуацию, садоводы используют известкование или добавляют в почву доломитовую муку, мел, золу. Эти вещества постепенно снижают кислотность и делают землю более плодородной.

Подсказка от сорняков

Кроме свеклы, ориентироваться можно и на "дикорастущих соседей". Сорняки тоже подскажут, какая у вас почва.

• На кислых участках хорошо чувствуют себя хвощ полевой, подорожник, мокрица, лютик.
• На слабокислой земле чаще растут крапива, клевер, ромашка, пырей, лебеда.
• Нейтральная почва нравится вьюнку полевому, доннику, цикорному корню, пупавке.

Наблюдая за сорняками, можно уточнить картину и подтвердить выводы, сделанные по свекле.

Почему это важно

Правильное определение кислотности — залог грамотного ухода за растениями. Зная особенности своей земли, можно подобрать подходящие культуры и вовремя внести необходимые корректировки. Это избавит от лишних трудов и поможет получить здоровый и богатый урожай.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
