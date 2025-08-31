Виноград может погибнуть за ночь: что нужно успеть сделать в сентябре до первых заморозков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сентябрь для винограда — решающий месяц. Именно в это время формируется будущая зимостойкость лозы и закладывается основа урожая на следующий год. Чтобы кусты успели окрепнуть до первых холодов, важно грамотно сочетать подкормки, поливы и уход.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Подкормка для ускорения вызревания

В начале осени винограду особенно нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают древеснению побегов, делают лозу более устойчивой к морозам и способствуют накоплению сахаров в ягодах. Удобрения можно вносить двумя способами — под корень и по листу.

Чаще всего садоводы используют монофосфат калия или сернокислый калий. Раствор готовят из 30 г препарата на 10 л чистой воды и опрыскивают кусты каждые полторы недели. Для начала дозу можно уменьшить до 20 г на то же количество воды, чтобы листья не получили ожог. Постепенное повышение концентрации позволит растению адаптироваться.

Для полива под куст удобнее использовать 20-25 г удобрения на ведро воды. Такая подкормка работает медленнее, но обеспечивает корни всем необходимым.

Полив: мера во всём

Осенью с водой важно не переборщить. Если увлажнять почву слишком щедро, ягоды начинают трескаться, а сама лоза уходит в рост, вместо того чтобы готовиться к зиме. Оптимальный вариант — один глубокий полив до 30 литров на куст.

Но и пересушивать землю нельзя. Недостаток влаги ведёт к тому, что ягоды сморщиваются, листья желтеют, а рост побегов останавливается. Задача садовода — поддерживать баланс, следя за состоянием почвы и погодой.

Своевременный сбор урожая

Созревшие грозди нельзя оставлять на кусте надолго. Чем раньше их снять, тем больше сил у лозы останется на вызревание. Опытные виноградари подчёркивают: уборка урожая напрямую влияет на качество древесины побегов.

Если плоды всё ещё висят на кусте, растение тратит на них питательные вещества, вместо того чтобы направить их в лозу. Поэтому сентябрьский сбор урожая играет двойную роль — и ягоды сохраняются, и куст получает возможность подготовиться к зиме.

Что делать при угрозе заморозков

Иногда даже правильный уход не гарантирует полного вызревания лозы, особенно если осень ранняя и холодная. В этом случае поможет временный парник. Лёгкое укрытие создаёт тёплый микроклимат, который позволит лозе набрать силы до настоящих морозов.

Такой приём часто используют в северных регионах, где без защиты растения рискуют уйти в зиму с невызревшими побегами.

Как определить степень вызревания

Главный показатель — цвет побегов. Если лоза коричневая и при сгибании слышен хруст, значит, древесина сформировалась и готова к зимовке.

Есть и более точный метод. Нужно срезать кусочек лозы и капнуть на срез йод. Если окраска осталась зелёной, значит, процесс ещё не завершён. Коричневый оттенок подтвердит готовность растения к холодам.

Уточнения

Виноградник (устар. по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
