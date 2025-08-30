Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство
После того как картофель выкопан, начинается самый ответственный этап — подготовка клубней к хранению. Именно от него зависит, пролежит ли урожай всю зиму без потерь или начнёт портиться уже через несколько недель. Ошибки на этом этапе могут обернуться плесенью, загниванием или прорастанием, а значит, труды всего сезона окажутся напрасными.

Почему важна сушка

Картофель после выкапывания содержит избыток влаги, особенно если погода стояла дождливая. Если оставить клубни в сыром виде, они быстро загниют. Сушка помогает убрать лишнюю влагу и одновременно способствует утолщению и укреплению кожуры. Плотная оболочка — это естественная защита от болезней и повреждений при хранении.

Свежевыкопанный картофель на земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежевыкопанный картофель на земле

Есть и другая причина быть осторожным. На солнце картошка быстро зеленеет, а это значит, что в ней накапливается соланин — ядовитое вещество, делающие клубни непригодными для еды. Поэтому ключевой принцип: свет нужен только на короткое время для проветривания, но никак не для длительной сушки.

В какой день копать

Лучшее время для уборки урожая — сухая погода. Дожди или переувлажнённая почва затруднят процесс, а клубни будут сильнее пачкаться. Однако солнце в этот момент вовсе не обязательно. Если день пасмурный, это даже удобнее: клубни не окажутся под прямыми лучами.

После выкапывания картошку можно оставить прямо на грядке на час-полтора. За это время она слегка подсохнет, земля на поверхности станет сыпучей, и её легко будет счистить руками. Дольше оставлять на солнце нельзя, чтобы избежать позеленения.

Где сушить урожай

Через пару часов картофель следует собрать и перенести под навес или в другое укрытое место. Подходят сараи, веранды или навесы, главное условие — хорошая вентиляция. Поверхность лучше выбирать деревянную, а не бетонную или землю, чтобы клубни не тянули влагу снизу.

Важно раскладывать картошку только в один слой. Если насыпать её кучей, нижние клубни будут преть, и вместо сушки получится парник. При необходимости урожай можно периодически переворачивать, чтобы клубни сохли равномерно.

Сколько длится процесс

В зависимости от температуры и влажности воздуха, сушка может занять от трёх до десяти дней. Определить готовность просто: кожура должна стать плотной, сухой и устойчивой к лёгкому трению. Если при надавливании кожура соскальзывает или остаётся мягкой, процесс ещё не завершён.

На этом этапе можно провести первичную сортировку: повреждённые клубни убрать отдельно, так как храниться они не будут. Такие экземпляры лучше сразу пустить в еду или переработку.

Как упаковать для хранения

После завершения сушки урожай необходимо сложить в ёмкости, которые "дышат". Сетки для этого не лучший вариант: они пропускают свет, из-за чего клубни снова могут зеленеть. Гораздо практичнее использовать тканевые мешки или деревянные ящики. Пластиковые контейнеры без отверстий также не подойдут — в них скапливается конденсат.

Оптимальные условия для хранения: температура от +2 до +4 °C и относительная влажность 80-90%. Подвал или погреб с приточной вентиляцией — идеальный вариант. Если хранение организовано правильно, картофель спокойно пролежит до весны.

Что будет, если пренебречь сушкой

Опыт огородников показывает: именно неправильно просушенный урожай чаще всего становится причиной больших потерь. В непросохших клубнях быстро развиваются грибковые заболевания, плесень и гниль. Даже один больной овощ способен испортить целый ящик. Поэтому этап сушки нельзя считать второстепенным — это важнейший элемент всей уборки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
