Как подготовить клубнику к зиме, чтобы она одарила вас в три раза большим урожаем

3:28
Садоводство

Для того чтобы в следующем сезоне ваша клубника дала в три раза больше плодов, важно правильно подготовить кусты к зиме. Эта простая, но очень эффективная процедура позволяет значительно увеличить урожай, не прибегая к дорогим сортам.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Обрезка и защита растений

После того как последние ягоды собраны, кусты клубники нуждаются в восстановлении сил. Они исчерпали все свои ресурсы на плодоношение, и теперь требуется поддержка. Главный этап подготовки — это обрезка старых, пожелтевших листьев. Однако здесь нужно быть осторожным, чтобы не повредить центральную часть куста, его сердечко. Оставьте только молодые светло-зелёные листья в центре розетки, которые обеспечат здоровый рост в следующем сезоне.

Не стоит забывать и о защите растений от вредителей, таких как долгоносики и клещи, которые перезимовывают в растительных остатках. Отлично поможет раствор йода: 10 капель на 10 литров воды. Такая обработка не только избавит кусты от вредителей, но и поможет укрепить их перед холодами.

Подкормка и мульчирование

Осенняя подкормка клубники — важный шаг для обеспечения богатого урожая. В сентябре растениям необходимы фосфор и калий, поскольку эти элементы стимулируют образование цветочных почек. Азотные удобрения в этот период противопоказаны, так как они могут привести к излишнему росту зелени вместо образования цветков.

Кроме того, мульчирование играет не менее важную роль. Использование хвойного опада или соломы помогает защитить корни от зимних холодов. Этот слой мульчи не только утепляет землю, но и подкисляет её, что важно для клубники, которая предпочитает слабокислую среду.

Уход за растениями и пересадка

Если ваши кусты растут на одном месте более трех лет, это сигнал, что пришло время рассаживать самые сильные розетки. Старые растения постепенно теряют свою продуктивность, и в результате урожай снижается. Обновление посадок — важная часть долгосрочного ухода за клубникой.

Полив в это время года нужно сократить, но не допускать полного пересыхания почвы, особенно если осень выдалась сухой. Умеренная влажность в почве поможет клубнике успешно подготовиться к зиме и выйти из неё в хорошем состоянии.

Укрытие и весенний уход

Для регионов с суровыми зимами рекомендуется укрывать грядки агроволокном после первых заморозков. Важно, чтобы укрытие было не слишком ранним — иначе растения могут начать "выпревать". Задержка с укрытием до первых сильных морозов обеспечит оптимальные условия для зимовки.

Весной, как только сойдёт снег, стоит полить кусты тёплой водой с добавлением золы. Это стимулирует активный старт вегетации и помогает растениям быстрее восстанавливаться после зимы.

Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно улучшить урожай клубники. Множество садоводов отмечают, что после такой подготовки количество ягод увеличивается в 2-3 раза. Эти рекомендации позволят не только сохранить здоровье ваших растений, но и добиться максимально возможного урожая.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
