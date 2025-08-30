Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистый мотор дольше живёт: как мойка двигателя снижает риск перегрева и возгорания
Игорь Макаров продемонстрировал пресс: хоккеист ответил на обвинения Леры Кудрявцевой
Урсула фон дер Ляйен в ловушке собственных обвинений — журналист раскрыл правду
Секрет побед российского оружия раскрыт: Герасимов назвал главное условие
Бомбы над Украиной: Россия за одну ночь разрушила планы Киева
Юридический нокаут: суд США вынес вердикт по тарифам Трампа
Наступление разгорается: Герасимов раскрыл планы на ближайшее время
Переломный момент наступил: Россия взяла контроль над конфликтом
Лаборатория хаоса: Россия взламывает оборону Украины изнутри

Засыпать быстро и без усилий возможно — просто поставьте эти растения рядом с кроватью и забудьте о бессоннице

3:00
Садоводство

Хороший сон — это основа для здоровья и благополучия, но что, если растения могут сыграть ключевую роль в улучшении качества отдыха? Оказывается, некоторые комнатные растения не только украшают дом, но и способствуют лучшему сну. Как это работает? Разберемся.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Растения, которые улучшают качество сна

Существует несколько растений, которые могут помочь вам бороться с бессонницей и создать спокойную атмосферу для сна.

1. Эспада-де-Сан-Жоржи: очищение воздуха и поддержка сна

Эспада-де-Сан-Жоржи, или сансевиерия, известна своим эффектом очищения воздуха. Это растение высвобождает кислород и влагу, что помогает уменьшить количество аллергенов в воздухе. С этим растением воздух в комнате становится чище, а это, в свою очередь, способствует более качественному и спокойному сну.

Особенность: сансевиерия проста в уходе и идеально подходит для людей, которые не обладают большим опытом в уходе за растениями.

2. Лаванда: успокаивающий эффект и снижение стресса

Лаванда — это растение с успокаивающим и расслабляющим ароматом, известное своей способностью снижать уровень стресса. Исследования показали, что запах лаванды может способствовать расслаблению и улучшению сна. Просто потрите листья и наслаждайтесь расслабляющим ароматом.

Особенность: лаванда не требует частого полива и может быть использована в виде эфирного масла, которое усиливает успокаивающий эффект в диффузорах.

3. Жасмин: аромат для глубокого сна

Жасмин — еще одно замечательное растение для спальни. Его аромат усиливается ночью и помогает улучшить качество сна, снимая беспокойство и напряжение. Жасмин идеально подходит для людей, которым необходима помощь в расслаблении перед сном.

Особенность: чтобы жасмин хорошо рос, ему нужно достаточно солнечного света и хорошая вентиляция.

Влияние растений на качество сна

Преимущества включения растений в вашу рутину сна:

  • Очищение воздуха: растения эффективно очищают воздух в помещении, создавая более здоровую атмосферу.
  • Снижение стресса и беспокойства: благодаря своим успокаивающим свойствам растения помогают избавиться от стресса и настроиться на полноценный отдых.
  • Более глубокий и непрерывный сон: растения могут улучшить качество сна, делая его более стабильным и восстанавливающим.

Дополнительный совет

Если вы хотите улучшить качество сна, попробуйте добавить одно из этих растений в свою спальню и посмотрите, как это повлияет на ваш отдых. Незаметные, но мощные помощники могут изменить ваш подход к ночному отдыху!

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем
Военные новости
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Украина без ракет: Россия уничтожила сердце военного производства Киева
Днепропетровск в центре внимания: Россия наступает по всем фронтам
Украина осталась без Сапсана: Россия уничтожила главный ракетный козырь Киева
Волосы, что растут под светом Луны: как выбрать правильную фазу для идеальной стрижки
БПЛА ВСУ больше не летают: Россия уничтожает заводы по их производству
Камышеваха — последний рубеж Украины: что это значит для фронта
Украина на грани коллапса: в Донецкой области освобождено 25 населённых пунктов
Котел для ВСУ создан: Россия захлопнула ловушку на ключевом направлении
Южная группировка наступает: Россия выдала удар по самому больному месту ВСУ
Чёрная кошка и дьявол: проклятие, которое живёт до сих пор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.