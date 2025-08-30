Мучнистые червецы больше не страшны: как спички превращают почву в цветочных горшках в ловушку для вредителей

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Спички, вставленные в каждый цветочный горшок, — это проверенный временем способ борьбы с вредителями. Метод, который использовался еще бабушкой, оказался удивительно простым и эффективным.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горшки

Как растениям угрожают скрытые вредители

Растения требуют внимательного ухода: от правильного полива и освещенности до подкормки и обрезки. Несмотря на все усилия, в любой момент могут появиться вредители, которым не видно в открытом доступе. Для их уничтожения обычно применяются химические препараты или домашние растворы. Однако есть еще один способ, о котором вряд ли кто-то догадался бы сразу.

Простой способ: спички в горшке

Если растение выглядит больным, часто причина кроется не в поливе или смене места, а во вредителях, живущих в почве. Например, это могут быть мучнистые червецы, которым нравится влажная и теплая среда. Они повреждают корни, и растение начинает желтеть и увядать.

Метод борьбы с вредителями прост: достаточно вставить несколько спичек головками вниз в землю горшка, на расстоянии около 5 см от края. Для маленьких горшков достаточно 2-3 спичек, для больших — больше. После этого растение нужно полить и оставить на пару дней. Затем следует заменить старые спички на новые. Головки спичек содержат хлорит калия и серу, которые идеально очищают почву и уничтожают вредителей.

Дополнительный лайфхак: удобрение из спичек

Еще одним вариантом использования спичек является создание жидкого удобрения. Для этого в лейке разводят 15 спичек с водой и оставляют на ночь. Утром полученный раствор можно использовать для полива растений каждые две недели. Этот способ не заменит обычные удобрения, но со временем растения будут заметно здоровее.

Уточнения

Спи́чка — палочка из дерева, картона или бумаги, снабжённая зажигательной головкой, служащая для получения открытого огня.

