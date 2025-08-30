Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаборатория хаоса: Россия взламывает оборону Украины изнутри
Турция без кошелька: как одно приложение заменяет обменники и спасает нервы
Украина без ракет: Россия уничтожила сердце военного производства Киева
Засыпать быстро и без усилий возможно — просто поставьте эти растения рядом с кроватью и забудьте о бессоннице
Днепропетровск в центре внимания: Россия наступает по всем фронтам
Украина осталась без Сапсана: Россия уничтожила главный ракетный козырь Киева
Волосы, что растут под светом Луны: как выбрать правильную фазу для идеальной стрижки
БПЛА ВСУ больше не летают: Россия уничтожает заводы по их производству
Камышеваха — последний рубеж Украины: что это значит для фронта

Мучнистые червецы больше не страшны: как спички превращают почву в цветочных горшках в ловушку для вредителей

2:00
Садоводство

Спички, вставленные в каждый цветочный горшок, — это проверенный временем способ борьбы с вредителями. Метод, который использовался еще бабушкой, оказался удивительно простым и эффективным.

Горшки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горшки

Как растениям угрожают скрытые вредители

Растения требуют внимательного ухода: от правильного полива и освещенности до подкормки и обрезки. Несмотря на все усилия, в любой момент могут появиться вредители, которым не видно в открытом доступе. Для их уничтожения обычно применяются химические препараты или домашние растворы. Однако есть еще один способ, о котором вряд ли кто-то догадался бы сразу.

Простой способ: спички в горшке

Если растение выглядит больным, часто причина кроется не в поливе или смене места, а во вредителях, живущих в почве. Например, это могут быть мучнистые червецы, которым нравится влажная и теплая среда. Они повреждают корни, и растение начинает желтеть и увядать.

Метод борьбы с вредителями прост: достаточно вставить несколько спичек головками вниз в землю горшка, на расстоянии около 5 см от края. Для маленьких горшков достаточно 2-3 спичек, для больших — больше. После этого растение нужно полить и оставить на пару дней. Затем следует заменить старые спички на новые. Головки спичек содержат хлорит калия и серу, которые идеально очищают почву и уничтожают вредителей.

Дополнительный лайфхак: удобрение из спичек

Еще одним вариантом использования спичек является создание жидкого удобрения. Для этого в лейке разводят 15 спичек с водой и оставляют на ночь. Утром полученный раствор можно использовать для полива растений каждые две недели. Этот способ не заменит обычные удобрения, но со временем растения будут заметно здоровее.

Уточнения

Спи́чка — палочка из дерева, картона или бумаги, снабжённая зажигательной головкой, служащая для получения открытого огня.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Украина без ракет: Россия уничтожила сердце военного производства Киева
Днепропетровск в центре внимания: Россия наступает по всем фронтам
Украина осталась без Сапсана: Россия уничтожила главный ракетный козырь Киева
Волосы, что растут под светом Луны: как выбрать правильную фазу для идеальной стрижки
БПЛА ВСУ больше не летают: Россия уничтожает заводы по их производству
Камышеваха — последний рубеж Украины: что это значит для фронта
Украина на грани коллапса: в Донецкой области освобождено 25 населённых пунктов
Котел для ВСУ создан: Россия захлопнула ловушку на ключевом направлении
Южная группировка наступает: Россия выдала удар по самому больному месту ВСУ
Чёрная кошка и дьявол: проклятие, которое живёт до сих пор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.