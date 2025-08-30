Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна на листьях — приговор урожаю: садоводы бьют тревогу из-за вспышки ржавчины
У собаки есть свой любимчик в семье: как понять, кого она на самом деле выбрала главным
Щёлкнул замок — щёлкнули наручники: как ошибка на трассе меняет маршрут надолго
Ваши блины взбунтуются: готовьтесь к лучшему топпингу в их жизни из тыквы
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры

Они зимуют в вашем саду прямо сейчас: осенняя обработка, от которой грибки плачут кровавыми слезами

4:53
Садоводство

С окончанием лета забот у садоводов не убавляется. Деревья и кустарники, истощенные активным плодоношением, становятся легкой добычей для болезней и вредителей, которые в преддверии холодов особенно активны. Важно не просто собрать урожай, но и помочь растениям подготовиться к зиме, проведя своевременную защиту. Промедление чревато тем, что вместо накопления сил для будущего сезона, ваши зеленые питомцы будут тратить последние ресурсы на борьбу с инфекциями и насекомыми.

Мини-огород на клумбе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мини-огород на клумбе

Как уберечь сад от болезней

Осенью растения атакуют те же напасти, что и летом: грибковые, бактериальные и вирусные инфекции. Влажная прохладная погода, перепады температур и ослабленный иммунитет лишь способствуют всплеску заболеваний. Первый шаг к защите — не опрыскивание, а тщательная уборка. Обязательно соберите все растительные остатки, опавшие плоды и листву, уберите с веток мумифицированные фрукты — они рассадник заразы. Можно удалить явно больные и засохшие ветки.

"Осенняя профилактика — это фундамент здоровья сада на следующий сезон", — отметил агроном Алексей Володихин.

Что касается перекопки приствольных кругов, то здесь мнения разделились. Одни видят в этом пользу для борьбы с вредителями, другие справедливо опасаются повредить корни. Истина посередине: в обязательной осенней перекопке нет необходимости, особенно если вы планируете грамотную обработку.

Выбираем средства для обработки

Когда чистота наведена, можно приступать к опрыскиванию. Пока держится тепло, лучше использовать щадящие биопрепараты на основе сенной палочки ("Фитоспорин") или триходермы. Они эффективны и безопасны, даже если на дереве еще висят последние плоды.

Если урожай уже собран, а болезни основательно испортили растения, в ход можно пустить "тяжелую артиллерию" — химические фунгициды. От парши и монилиоза хорошо работают "Хорус" или "Скор", с мучнистой росой справляется "Тиовит Джет". Медьсодержащие препараты, вроде бордоской жидкости, тоже эффективны, но не стоит применять их ежегодно — медь имеет свойство накапливаться в почве.

Не забывайте и о народных рецептах, которые могут быть не менее действенными:

  • Настой чеснока (200 г на 10 л воды) против мучнистой росы и серой гнили.
  • Настой горчицы (100 г порошка на 10 л воды) для борьбы с корневыми гнилями.
  • Настой куркумы с перцем не только подавляет грибки, но и отпугивает вредителей.

Опрыскивайте тщательно: от макушки до штамба, не забывая про трещины в коре, приствольные круги и даже мульчу.

Борьба с осенними вредителями

Насекомые в это время года активно ищут уютные места для зимовки. Их привлекают опавшая листва, отслоившаяся кора, неубранные плоды. Обязательно обновите ловчие пояса, а старые — сожгите. Снимите со стволов старую кору, замажьте раны — это лишит вредителей укрытия.

Обработку инсектицидами нужно успеть провести до заморозков, пока насекомые еще активны. В теплые дни выбирайте биологические средства ("Фитоверм", "Битоксибациллин"). Если проблема серьезная, используйте химические препараты широкого спектра, например, "Актару" или "Искру". Для экономии времени готовьте баковые смеси, совмещая фунгициды и инсектициды, но только предварительно проверив их совместимость.

Среди народных средств высокой эффективностью славится отвар полыни (1 кг на 10 л воды) против тли и плодожорки, а также отвар из ботвы томатов. Древесная зола, рассыпанная в приствольных кругах, не только защитит от вредителей, но и подкормит растения.

Отдельная история — почвенные вредители: медведка, личинки хруща, проволочник. Против них в сентябре вносят специализированные препараты на основе грибов ("Метаризин", "Боверин"). Позже их использование уже не имеет смысла — в холодной почве грибы не работают.

Не стоит забывать и о грызунах, которые осенью начинают искать себе пропитание и теплое жилье. Защитить стволы помогут сетка, мешковина или лапник, разложенные вокруг.

Осенняя обработка сада — это не просто пункт в списке дел, а проявление заботы о будущем урожае. Уделив внимание защите сейчас, вы обеспечите своим деревьям и кустарникам здоровый и мощный старт следующей весной

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Экономика и бизнес
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Последние материалы
Щёлкнул замок — щёлкнули наручники: как ошибка на трассе меняет маршрут надолго
Ваши блины взбунтуются: готовьтесь к лучшему топпингу в их жизни из тыквы
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры
Ногти превращаются в пыль и стекло: эти ежедневные привычки крадут у них силу и жизнь
Необычные города мира, где каждый день похож на страницу из сказки или мифа
Настя Каменских оправдалась за русские песни на концертах в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.