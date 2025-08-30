Несколько зёрен — и муравейник исчезает на глазах: поможет всего один привычный продукт питания

Муравьи на участке могут доставить немало хлопот, особенно если они обосновались в теплице или у плодовых деревьев. Но бороться с ними можно без химии — простым и безопасным способом, который знали ещё наши предки.
Обычная пшённая крупа действует на насекомых как сильный раздражитель. Попадая в гнездо, зёрна вызывают у колонии настоящую панику. Муравьи принимают их за собственные яйца и пытаются вынести наружу, но сделать этого не могут. В итоге насекомые покидают жилище и начинают искать новое место.
Чтобы результат был заметен, пшено насыпают прямо на муравейник, а также на тропинки, которыми пользуются рабочие особи. Уже через 2–3 дня после обработки насекомые начинают мигрировать, а примерно за неделю колония исчезает полностью.
Для усиления эффекта пшено можно смешать с сахарной пудрой (3:1). Сладкий аромат привлекает больше муравьёв, которые разносят крупу по всему муравейнику, ускоряя процесс.
Если гнездо расположено в труднодоступном месте, крупу замачивают в воде на сутки, после чего настоем поливают ходы. Такой раствор работает не хуже сухой крупы.
Некоторые дачники усиливают действие, добавляя к пшену молотую корицу или лавровый лист. Резкие запахи сбивают насекомых с пути и помогают быстрее избавиться от них.
Чтобы муравьи не возвращались, крупу рекомендуется рассыпать по периметру участка ранней весной. Такой барьер надолго защитит грядки, теплицу и деревья. Метод безопасен для почвы, растений и человека, а эффект сохраняется на весь сезон.
