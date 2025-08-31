Черемуха в саду: ароматный медонос или сосед, который отравит грядки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство
Черемуха часто вызывает у садоводов противоречивые чувства. С одной стороны — декоративное дерево с ароматными цветами и полезными ягодами, с другой — культура со своими капризами и скрытыми рисками. Прежде чем посадить её у себя на участке, стоит взвесить все плюсы и минусы.

Почему черемуха ценится

Весной черемуха превращает сад в сказочное место: белые соцветия не только красивы, но и привлекают пчёл. Это отличный медонос, благодаря которому другие плодовые культуры на участке также опыляются лучше.

черемуха
Фото: commons.wikimedia.org by Steinsplitter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
черемуха

Ягоды черемухи издавна используют в медицине и кулинарии. Их добавляют в компоты, варенье, делают наливки. Особая популярность — у черемуховой муки, из которой пекут ароматные пироги и пряники. Кроме того, плоды содержат витамины и дубильные вещества, полезные для пищеварения и укрепления организма.

Что может омрачить радость

Однако у этого растения есть и свои недостатки.

Привлекательность для насекомых. Если для пчёл это благо, то для садовода не всегда радость — цветущая черемуха собирает вокруг себя не только опылителей, но и мух.

Сильный аромат. Насыщенный запах, который многим нравится, для некоторых может оказаться слишком тяжёлым, вызывать головную боль или усталость.

Фитонцидная активность. Черемуха выделяет вещества, подавляющие рост других растений. Сажать её вплотную к грядкам или молодым деревцам не стоит — соседям рядом с ней будет трудно развиваться.

Опасные вещества в плодах. Косточки содержат алкалоиды, а в мякоти есть синильная кислота в небольших дозах. Поэтому плоды можно использовать в ограниченном количестве и только в обработанном виде.

Стоит ли сажать

Если участок просторный, черемуха может стать отличным акцентом и источником полезных ягод. Но на маленькой даче её присутствие чаще создаёт трудности: угнетаются другие культуры, а сильный запах цветения ощущается особенно остро.

Оптимально высаживать черемуху на расстоянии от грядок и жилого дома — ближе к краю участка или рядом с забором. В таком случае можно сохранить все её достоинства и минимизировать недостатки.

Уточнения

Черёмуха обыкнове́нная (лат. Prúnus pádus, «слива с реки По») — вид невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода Слива семейства Розовые (Rosaceae). Встречается также как черёмуха кистева́я по устаревшему синониму лат. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
