Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение

Садоводство

Комнатные растения создают уют и украшают интерьер, но не все из них так безобидны, как кажутся. Некоторые виды способны нанести вред человеку и домашним животным, если случайно дотронуться до их сока или попробовать листья. Стоит знать, какие цветы лучше держать вне досягаемости детей и питомцев.

Живой уголок дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Живой уголок дома

1. Азалия

Красивый кустарник с пышными соцветиями скрывает опасность: во всех его частях содержатся нейротоксины. При попадании внутрь они угнетают работу сердца и могут вызвать тяжёлое отравление.

2. Монстера

Эффектные резные листья — украшение любого интерьера, но их нельзя пробовать на вкус. Сок монстеры вызывает онемение ротовой полости и глотки, нарушает процесс глотания и может привести к временной потере голоса.

3. Диффенбахия

Сок этого популярного растения ядовит. При попадании на кожу он провоцирует покраснение и жжение. Если же жидкость попадёт на слизистые оболочки, возможны рвота, сильное слюнотечение и даже паралич голосовых связок.

4. Примула

Привлекательный первоцвет во время цветения выделяет в воздух особые вещества. Они могут вызывать головокружение, тошноту и недомогание у чувствительных людей, особенно в плохо проветриваемых помещениях.

5. Цикламен

Альпийская фиалка известна своими ядовитыми клубнями. Они опасны лишь при попадании внутрь, однако детям и животным лучше держаться от этого растения подальше.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

