Ядовитые соседи: какие цветы вызывают ожоги, паралич и головокружение

Комнатные растения создают уют и украшают интерьер, но не все из них так безобидны, как кажутся. Некоторые виды способны нанести вред человеку и домашним животным, если случайно дотронуться до их сока или попробовать листья. Стоит знать, какие цветы лучше держать вне досягаемости детей и питомцев.
Красивый кустарник с пышными соцветиями скрывает опасность: во всех его частях содержатся нейротоксины. При попадании внутрь они угнетают работу сердца и могут вызвать тяжёлое отравление.
Эффектные резные листья — украшение любого интерьера, но их нельзя пробовать на вкус. Сок монстеры вызывает онемение ротовой полости и глотки, нарушает процесс глотания и может привести к временной потере голоса.
Сок этого популярного растения ядовит. При попадании на кожу он провоцирует покраснение и жжение. Если же жидкость попадёт на слизистые оболочки, возможны рвота, сильное слюнотечение и даже паралич голосовых связок.
Привлекательный первоцвет во время цветения выделяет в воздух особые вещества. Они могут вызывать головокружение, тошноту и недомогание у чувствительных людей, особенно в плохо проветриваемых помещениях.
Альпийская фиалка известна своими ядовитыми клубнями. Они опасны лишь при попадании внутрь, однако детям и животным лучше держаться от этого растения подальше.
