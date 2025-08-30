Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про масло — этот способ жарки цукини в аэрогриле покорит вас навсегда
Привычка котёнка, как язык любви во взрослом возрасте: когда нет возможности сказать о чувствах
Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой
Лишние килограммы не уходят, пока метаболизм спит — пора его разбудить
У жирка совести нет: набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть
Раскрыт самый тайный секрет по укреплению рук и устранению обвисания кожи — без утяжелителей
Маленькое помещение — большие запасы: мини-погреб становится главным помощником хозяина
Гора Кайлас: почему вершина-пирамида остаётся неприступной для человека уже тысячелетия
Маркетинговая легенда СССР: что не так с янтарной кислотой и почему ею лечат только у нас

Три способа применения лимона, которые превращают орхидею в королеву подоконника

2:19
Садоводство

Орхидеи — одни из самых красивых, но и самых капризных растений в домашней коллекции. Они требуют особого ухода и бережного отношения. Опытные цветоводы давно заметили: простое средство — лимонный сок — может стать для орхидеи отличным стимулятором роста и цветения. Главное — правильно его применять.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Arne and Bent Larsen, Haarby, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Орхидея

Почему именно лимон

Лимонный сок содержит органические кислоты и витамин С, которые улучшают усвоение питательных веществ, стимулируют обменные процессы и помогают растениям активнее расти. Кроме того, лёгкая кислотность раствора создаёт благоприятные условия для корней орхидеи, ведь эти цветы в природе растут в субстратах с кислой реакцией.

Способ первый — опрыскивание

В тёплом помещении орхидее можно устроить "летний душ". Для этого в 1 литре воды комнатной температуры растворяют 1 чайную ложку лимонного сока и распыляют раствор на листья и стебли. Важно сразу убрать влагу из точки роста, чтобы избежать загнивания. Проводить процедуру можно до 3 раз в месяц.

Способ второй — протирание листьев

Листья орхидеи часто теряют блеск из-за пыли. Смесь из 1 столовой ложки лимонного сока и 1 столовой ложки воды подходит для мягкой протирки. Достаточно проводить процедуру раз в месяц, и листья приобретут здоровый глянцевый оттенок.

Способ третий — корневая подкормка

Полезно не только опрыскивать листья, но и "подкармливать" корни. В 1 литре тёплой воды разводят 1 чайную ложку лимонного сока и погружают горшок с орхидеей в раствор на 15 минут. Такой метод можно использовать до 2 раз в месяц.

Важно помнить

• Раствор всегда должен быть слабым — концентрированный сок может обжечь нежные ткани.
• После процедур нужно тщательно следить, чтобы вода не застаивалась в сердцевине растения.
• Чрезмерное использование лимонного сока даёт обратный эффект — орхидея ослабевает.

Лимонный сок — доступное средство, которое при аккуратном применении помогает орхидее дольше радовать владельца пышным и ярким цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Гора Кайлас: почему вершина-пирамида остаётся неприступной для человека уже тысячелетия
Маркетинговая легенда СССР: что не так с янтарной кислотой и почему ею лечат только у нас
Огурцы не сдаются: секрет опытных садоводов для продления плодоношения до поздней осени
Рвота у собаки может стоить жизни: главные признаки опасности, которые игнорирует хозяева
Семейные кроссоверы научились делать то, о чём Ferrari и Porsche ещё недавно не мечтали
Как сэкономить в Нью-Йорке: блогер живёт всего на 20 долларов в день и не чувствует себя голодным
Чемпион прошлого уступил новичку: Boeing 737 проиграл битву поставок
Прощай, скучный завтрак — этот блинчик с черникой готовится не дольше, чем заваривается кофе
Вот как меняется тело, когда вы делаете 100 прыжков на скакалке: второе преимущество действительно невероятное
Цвета обманывают пространство — маленькая ванная превращается в просторную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.