Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника

Пищевая сода — простое и недорогое средство, которое можно найти на каждой кухне. Но дачники давно оценили её и на участке: осенью, когда сезон подходит к концу, сода помогает подготовить огород к следующему году.
Большинство культурных растений плохо развивается в кислой среде. Чтобы нормализовать pH, садоводы используют известь или золу. Но если этих средств нет под рукой, вполне подойдёт сода.
Раствор готовят так: на 10 литров воды берут 10 столовых ложек порошка и вносят после перекопки. Такая обработка снижает кислотность почвы, делая её более подходящей для будущих посадок.
Осень — удачное время, чтобы сократить численность насекомых и защитить сад от нашествий следующей весной. Сода помогает справиться с разными вредителями:
• против гусениц и слизней — раствор из 2 литров воды и 1 столовой ложки соды;
• против тли — смесь соды и воды в равных пропорциях для опрыскивания кустов, деревьев и цветов.
Такая обработка не вредит растениям, но отпугивает вредителей, которые готовятся зимовать.
Сода может использоваться и против сорняков. Для этого готовят концентрированный раствор: 500 граммов на 10 литров воды. Им поливают проблемные участки несколько раз. Такой способ особенно полезен для тропинок или мест, где трава прорастает снова и снова.
Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
