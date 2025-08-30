Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Садоводство

Пищевая сода — простое и недорогое средство, которое можно найти на каждой кухне. Но дачники давно оценили её и на участке: осенью, когда сезон подходит к концу, сода помогает подготовить огород к следующему году.

Полив почвы в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив почвы в огороде

1. Раскисление почвы

Большинство культурных растений плохо развивается в кислой среде. Чтобы нормализовать pH, садоводы используют известь или золу. Но если этих средств нет под рукой, вполне подойдёт сода.

Раствор готовят так: на 10 литров воды берут 10 столовых ложек порошка и вносят после перекопки. Такая обработка снижает кислотность почвы, делая её более подходящей для будущих посадок.

2. Борьба с вредителями

Осень — удачное время, чтобы сократить численность насекомых и защитить сад от нашествий следующей весной. Сода помогает справиться с разными вредителями:

• против гусениц и слизней — раствор из 2 литров воды и 1 столовой ложки соды;
• против тли — смесь соды и воды в равных пропорциях для опрыскивания кустов, деревьев и цветов.

Такая обработка не вредит растениям, но отпугивает вредителей, которые готовятся зимовать.

3. Контроль сорняков

Сода может использоваться и против сорняков. Для этого готовят концентрированный раствор: 500 граммов на 10 литров воды. Им поливают проблемные участки несколько раз. Такой способ особенно полезен для тропинок или мест, где трава прорастает снова и снова.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
