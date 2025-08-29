Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка луковичных цветов — это своеобразное вложение в весеннюю красоту сада. Именно в этот период растения успевают укорениться и подготовиться к будущему цветению. Но важно знать, какие культуры лучше всего переносят холодное время года и когда именно их высаживать.

Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюльпаны

Тюльпаны и гиацинты

Эти цветы высаживают последними — начиная с конца сентября и до первых чисел октября. Тюльпаны спокойно переносят прохладную почву, а вот гиацинты более уязвимы. Если осень выдаётся слишком тёплой и растения успевают выпустить ростки, тюльпаны и нарциссы переживут зиму, а вот гиацинты рискуют погибнуть от мороза.

Лилии и рябчики

Луковицы лилий и рябчиков (особенно шахматного) чувствительны к холоду. Их лучше высаживать раньше — до середины сентября, чтобы они успели укорениться до первых заморозков. При тёплой осени есть риск появления побегов, которые не выдержат зимних морозов.

Последний срок посадки

Особенность многих луковичных в том, что они способны продолжать укореняться даже под снежным покровом, если почва ещё не успела промёрзнуть. Это значит, что посадку можно проводить почти до зимы, но с условием дополнительного утепления. В таком случае растения всё равно подготовятся к весеннему старту.

Секреты дачников

Опытные садоводы используют метод поэтапной посадки тюльпанов с интервалом в 7-10 дней. Благодаря этому весеннее цветение растягивается: одни растения зацветают раньше, другие позже. Но завершить посадки нужно за 2 недели до устойчивых морозов, чтобы луковицы не остались в холодной земле без корней.

Уточнения

Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

