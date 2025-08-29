Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель
Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека
Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии
Жужжат, как на базаре, и лезут в лицо: как обычная специя спасает компост от мошек
Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Вывел из себя: Лера Кудрявцева жестко отшила телефонного мошенника

Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре

1:52
Садоводство

Осенняя посадка луковичных цветов — это своеобразное вложение в весеннюю красоту сада. Именно в этот период растения успевают укорениться и подготовиться к будущему цветению. Но важно знать, какие культуры лучше всего переносят холодное время года и когда именно их высаживать.

Тюльпаны
Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюльпаны

Тюльпаны и гиацинты

Эти цветы высаживают последними — начиная с конца сентября и до первых чисел октября. Тюльпаны спокойно переносят прохладную почву, а вот гиацинты более уязвимы. Если осень выдаётся слишком тёплой и растения успевают выпустить ростки, тюльпаны и нарциссы переживут зиму, а вот гиацинты рискуют погибнуть от мороза.

Лилии и рябчики

Луковицы лилий и рябчиков (особенно шахматного) чувствительны к холоду. Их лучше высаживать раньше — до середины сентября, чтобы они успели укорениться до первых заморозков. При тёплой осени есть риск появления побегов, которые не выдержат зимних морозов.

Последний срок посадки

Особенность многих луковичных в том, что они способны продолжать укореняться даже под снежным покровом, если почва ещё не успела промёрзнуть. Это значит, что посадку можно проводить почти до зимы, но с условием дополнительного утепления. В таком случае растения всё равно подготовятся к весеннему старту.

Секреты дачников

Опытные садоводы используют метод поэтапной посадки тюльпанов с интервалом в 7-10 дней. Благодаря этому весеннее цветение растягивается: одни растения зацветают раньше, другие позже. Но завершить посадки нужно за 2 недели до устойчивых морозов, чтобы луковицы не остались в холодной земле без корней.

Уточнения

Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Последние материалы
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре
Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке
Интерьер как в дорогом отеле: вот как правильно подобрать картину для стены
Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.