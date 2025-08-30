Огурцы не сдаются: секрет опытных садоводов для продления плодоношения до поздней осени

Садоводство

Опытные садоводы поделились советами, как продлить плодоношение огурцов до поздней осени. В августе всходы огурцов часто истощаются, и урожайность снижается. Многие садоводы хотят, чтобы огурцы продолжали плодоносить даже до первых заморозков.

Метод омоложения кустов

Для продления плодоношения огурцов рекомендуется провести процедуру омоложения кустов. Центральный стебель очищают от листьев, побегов и завязей. Затем его аккуратно укладывают в землю кольцами и засыпают перегноем или сухой травой. Это стимулирует образование новых корней, что способствует возобновлению активного плодоношения. Важно регулярно поливать место укоренения для ускорения процесса, пишет vkcad.cz.

Подкормка бикарбонатом калия

Если процедура омоложения кажется сложной, можно воспользоваться более простым методом — подкормкой огурцов раствором бикарбоната калия. В августе кусты трижды поливают раствором, приготовленным из двух таблеток бикарбоната калия, измельчённых и растворённых в 500 мл тёплой воды. Затем добавляют воду до объёма 10 литров. Через три дня листья опрыскивают раствором из одной таблетки бикарбоната калия на 5 литров тёплой воды, равномерно смачивая верхнюю и нижнюю стороны листьев. Третью подкормку проводят через неделю после второй.

Результаты и рекомендации

По словам эксперта, тройное применение бикарбоната калия стимулирует яйцекладку и обеспечивает обильный урожай огурцов до наступления холодов. Препарат доступен и недорог, его можно использовать не только для огурцов, но и для других растений в огороде или для комнатных цветов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

