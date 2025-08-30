Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона

Гортензии — настоящие сокровища любого сада. Их пышные соцветия украшают зелёные насаждения с июня по сентябрь, но чтобы наслаждаться их красотой и в последующие сезоны, требуется не только посадка и полив, но и тщательный уход. Особое внимание следует уделить аспектам, которые часто упускаются из виду.

Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Многие садоводы заботятся о поливе, выборе подходящей почвы и удобрении, чтобы гортензии хорошо росли. Эти меры важны, но для обильного цветения в следующем году нужно сделать ещё один шаг. Это деликатное вмешательство в жизнь растения, которое помогает сбалансировать его рост и стимулировать образование бутонов.

Лучший момент для этого — конец сезона, сразу после окончания цветения. Часто мы оставляем увядшие цветы без внимания, не осознавая, как они влияют на развитие новых бутонов. Однако этот шаг играет важную роль в способности гортензии восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

Процесс включает удаление увядших соцветий, оставляя при этом две почки под срезом. Этот метод стимулирует рост новых побегов и направляет энергию растения на формирование будущих цветов. Такая обрезка обновляет ветви и обеспечивает пышное и гармоничное цветение в следующем году. Это простое, но эффективное действие, которое часто недооценивают, но оно приносит заметные результаты.

Чтобы гортензии радовали своей красотой каждый сезон, не забывайте об этом важном шаге. Небольшое усилие сейчас поможет вашему саду процветать и радовать глаз на протяжении многих лет, уверяет journaldesfemmes.fr.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

