Можно ли пересаживать фиалку осенью: что важно знать, чтобы не погубить растение

Садоводство

Фиалки — одни из самых любимых комнатных растений. Они радуют ярким цветением, но требуют к себе регулярного внимания. Одним из важных этапов ухода является пересадка, которая помогает обновить почву и омолодить куст.

Анютины глазки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анютины глазки

Зачем нужна пересадка

Со временем грунт в горшке уплотняется, теряет питательные вещества, на поверхности может появляться белый налёт, а корни полностью оплетают земляной ком. В результате растение начинает чахнуть, хуже цветёт, а иногда и вовсе может погибнуть. Пересадка даёт фиалке новые силы, стимулирует рост и образование бутонов.

Можно ли пересаживать фиалку осенью

Оптимальное время для пересадки — весна, когда начинается активный рост. Но и осень считается допустимым периодом. В конце лета растение ещё достаточно сильное и способно пережить стресс от перемещения в свежий грунт. Главное — провести процедуру до появления бутонов. Если пересадить уже цветущую фиалку, она может сбросить цветки и надолго приостановить развитие.

Сентябрь — лучшее время для осенней пересадки: растение успеет адаптироваться, и уже через месяц может снова порадовать цветением.

Когда пересадка необходима

Обратить внимание стоит на такие признаки:

  • стебель вытягивается и оголяется;

  • почва в горшке сильно уплотнена;

  • появился белый налёт на поверхности;

  • листья приобретают бурый оттенок;

  • корни полностью оплели земляной ком.

В таких случаях пересадку лучше не откладывать.

Условия успешной пересадки

  • Световой день должен составлять не менее 10 часов, поэтому при необходимости стоит использовать подсветку.

  • Температура воздуха — в пределах +18…+20 °C.

  • Пересаживать фиалки рекомендуется раз в год, подбирая горшок чуть больше предыдущего и используя лёгкий рыхлый грунт.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
