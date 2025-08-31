Эти сорняки убивают не только урожай: ядовитые растения, которых стоит бояться

Сорняки — не просто эстетическая проблема участка. Среди них есть по-настоящему опасные растения, которые могут нанести вред человеку и животным. Некоторые содержат сильнейшие яды, другие вызывают ожоги или раздражение кожи.
Лидер среди ядовитых сорняков. Внешне растение выглядит декоративно, а его семена в ярких "ёжиках" напоминают фасоль. Но именно в них содержится рицин — один из самых токсичных природных ядов. Достаточно одного семечка, чтобы вызвать тяжёлое отравление.
Этот сорняк часто встречается на огородах и пустырях. Опасность представляют все части растения, особенно семена. Болиголов ядовит и для человека, и для животных: при попадании в организм он поражает нервную систему.
Его ягоды можно увидеть в садах и на обочинах. Когда плоды полностью чернеют, они съедобны и даже используются в выпечке. Но зелёные ягоды содержат соланин — яд, вызывающий сильное отравление.
Очень похожа на паслён: тёмные ягоды легко спутать. Это растение известно с древности как смертельно ядовитое. Даже при удалении белладонны нужно надевать перчатки, поскольку её сок может проникнуть через кожу.
Жёлтые цветы кажутся безобидными, но на самом деле содержат токсичные вещества. Пыльца и сок вызывают сильное раздражение слизистых оболочек. Не случайно даже животные обходят лютик стороной.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.