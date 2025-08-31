Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти сорняки убивают не только урожай: ядовитые растения, которых стоит бояться

Садоводство

Сорняки — не просто эстетическая проблема участка. Среди них есть по-настоящему опасные растения, которые могут нанести вред человеку и животным. Некоторые содержат сильнейшие яды, другие вызывают ожоги или раздражение кожи.

Клещевина
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клещевина

Клещевина

Лидер среди ядовитых сорняков. Внешне растение выглядит декоративно, а его семена в ярких "ёжиках" напоминают фасоль. Но именно в них содержится рицин — один из самых токсичных природных ядов. Достаточно одного семечка, чтобы вызвать тяжёлое отравление.

Болиголов крапчатый (омег)

Этот сорняк часто встречается на огородах и пустырях. Опасность представляют все части растения, особенно семена. Болиголов ядовит и для человека, и для животных: при попадании в организм он поражает нервную систему.

Паслён чёрный

Его ягоды можно увидеть в садах и на обочинах. Когда плоды полностью чернеют, они съедобны и даже используются в выпечке. Но зелёные ягоды содержат соланин — яд, вызывающий сильное отравление.

Белладонна (красавка)

Очень похожа на паслён: тёмные ягоды легко спутать. Это растение известно с древности как смертельно ядовитое. Даже при удалении белладонны нужно надевать перчатки, поскольку её сок может проникнуть через кожу.

Лютик

Жёлтые цветы кажутся безобидными, но на самом деле содержат токсичные вещества. Пыльца и сок вызывают сильное раздражение слизистых оболочек. Не случайно даже животные обходят лютик стороной.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). 

