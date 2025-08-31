Осенний секрет садоводов: как помочь хвойным пережить самую суровую зиму

Садоводство

Хвойные растения кажутся неприхотливыми и стойкими, но осенью им особенно нужна помощь. Чтобы туи, ели, сосны и можжевельники сохранили здоровье и декоративность до весны, важно правильно подготовить их к зиме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туя в саду

Влагозарядный полив

Главная опасность зимой для хвойных — не мороз, а засуха. В солнечные морозные дни хвоя испаряет влагу, а корни из промёрзшей земли восполнить её не могут. Чтобы растение не высохло, в октябре-ноябре проводят влагозарядный полив: взрослым деревьям требуется до 8 вёдер воды, молодым — 3-4. Важно, чтобы влага проникла вглубь на 50-60 см.

Осенняя подкормка

Чтобы укрепить корни и повысить зимостойкость, хвойным нужны фосфор и калий. Азотные удобрения в это время противопоказаны — они стимулируют рост нежных побегов, которые зимой погибнут. Подойдут специальные комплексы для хвойных с пометкой "осень" или минеральные удобрения вроде суперфосфата и сульфата калия.

Санитарная обрезка

Осенью удаляют сухие, больные и повреждённые ветви. У туй и можжевельников стоит вычистить засохшую хвою внутри кроны — это снизит риск грибковых инфекций. Все растительные остатки нужно убирать и сжигать.

Защита от болезней и вредителей

Даже здоровые на вид хвойные обрабатывают профилактически. От грибковых болезней используют бордоскую жидкость, медьсодержащие препараты или системные фунгициды. От вредителей — системные инсектициды. Опрыскивание проводят в сухую и безветренную погоду, тщательно смачивая все ветви.

Мульчирование

Корни хвойных чувствительны к морозам. Слой мульчи из коры, щепы, торфа или хвои толщиной 5-7 см защищает их от перепадов температур и сохраняет влагу. Важно оставлять небольшой зазор у ствола, чтобы избежать подпревания.

Укрытие на зиму

Особенно нуждаются в нём молодые растения и теплолюбивые виды. Чтобы снег не поломал ветви, крону слегка обвязывают шпагатом. От зимнего солнца хвойные защищают притеняющими экранами из мешковины, агроспана или лапника. Плёнку использовать нельзя — она вызовет выпревание.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

