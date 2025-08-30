Хотели помочь клубнике, а сделали хуже: сентябрьская ошибка дачников

Осенью клубничные грядки требуют особого внимания, но многие садоводы совершают ошибку, обрезая кусты слишком поздно. В сентябре проводить полную обрезку нельзя — это ослабляет растения и отражается на будущем урожае.

Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куст клубники

5 причин отказаться от обрезки в сентябре

1. Нарушение закладки цветочных почек

Именно в сентябре у клубники формируются почки, из которых весной появятся цветоносы. Радикальная обрезка в это время лишает растение возможности заложить достаточное их количество, и урожай в следующем году будет скудным.

2. Потеря энергии для роста

Удаляя листья, садовод прерывает процесс фотосинтеза. Без него куст не получает нужного питания и ослабевает. Такие растения легче поражаются болезнями и хуже развиваются.

3. Снижение зимостойкости

Листья служат естественной защитой для рожков и цветочных почек. Если их убрать, почки рискуют вымерзнуть даже при не слишком суровой зиме.

4. Опасность для корней

Кардинальная обрезка уменьшает защитный слой над корнями. Осенью это особенно опасно: при промерзании почвы корневая система может пострадать, и кусту будет сложно восстановиться.

5. Долгое восстановление весной

После осенней обрезки клубнике требуется много времени на наращивание новой зелёной массы. Это задерживает цветение и плодоношение, а значит, садовод рискует остаться без полноценного урожая.

Когда обрезать правильно

Лучший период — сразу после окончания плодоношения, в июле-августе. Тогда у кустов остаётся время, чтобы восстановиться и успеть нарастить свежие листья до зимы. В сентябре же допустимо лишь санитарное удаление засохших, повреждённых и нижних листьев.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

