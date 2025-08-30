Заражённый чеснок переносит болезни на весь огород — как избежать катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Посадка озимого чеснока — дело привычное для дачников, но далеко не все уделяют внимание подготовке посадочного материала. Между тем именно обработка зубчиков перед высадкой во многом определяет будущий урожай: она защищает от болезней и укрепляет растение на старте.

Посадка чеснока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Посадка чеснока

Зачем нужна обработка

Если материнская головка заражена, болезнь перейдёт и на новое растение. Особенно часто встречается бактериоз: на чесноке появляются коричневые пятна и прозрачные дольки. При посадке такого материала риск потерять урожай и заразить соседние культуры резко возрастает. Поэтому обработка — обязательный этап, который помогает обеззаразить зубчики и повысить их устойчивость.

Метод 1. Перманганат калия

Марганцовка — старый и проверенный способ. Она не только уничтожает патогены, но и насыщает чеснок калием. Раствор готовят слабым — светло-розового цвета. Зубчики замачивают на 1 час, но не дольше: при передержке можно получить ожог.

Метод 2. Зольный щёлок

Для приготовления берут 2 стакана золы (лучше берёзовой, сосновой или от стеблей кукурузы, подсолнуха) и растворяют в 2 литрах воды. Смесь подогревают, но не доводят до кипения, затем остужают. Зубчики держат в настое 2-3 часа. Щёлок в основном работает как профилактика, зато он богат калием и кальцием.

Метод 3. Медный купорос

Очень эффективное средство против грибковых инфекций. Раствор готовят из 10 г вещества на 2 литра воды. Чеснок выдерживают всего 10 минут, после чего обязательно просушивают на бумаге или ткани. Передержка опасна — материал может потерять всхожесть.

Метод 4. Биопрепараты

Современные дачники часто используют готовые средства. Например, "Фитоспорин-М". Он защищает от большинства грибковых заболеваний. Для раствора 100 г пасты разводят в 250 мл воды, затем капают 16-20 капель на литр воды. Замачивание длится около 2 часов.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
