Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный коврик для йоги может испортить вашу практику — вот как этого избежать
Уборка становится легче, чем когда-либо: добавьте всего один ингредиент, и ваш дом будет сиять как бутик-отель
Комик посетил концерт Петросяна и раскрыл странные ритуалы: фанаты шептали шутки хором
Ошибка, которую совершают почти все владельцы: собакам неприятно, но они терпят
Полезная и ароматная закуска: икра из баклажанов с запечёнными овощами
Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе
Замените чашку кофе коротким дыханием: как улучшить концентрацию за минуты
Семья из трёх человек может прожить на 30 тысяч в месяц — вот секрет
Ремонт без личного гаража — с лучшим оборудованием: как почасовой подъёмник выигрывает в комфорте

Компостная яма превратилась в рассадник мышей? Есть простые способы остановить проблему

1:19
Садоводство

Компостная яма на участке — полезная вещь, но вместе с органикой туда могут прийти и нежеланные «соседи». Чаще всего это мыши: они привлекаются остатками пищи и находят внутри удобное убежище. Проблема не только в испорченном удобрении — грызуны переносят инфекции, а за ними нередко приходят змеи. Чтобы не допустить превращения ямы в рассадник антисанитарии, стоит принять меры.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Adega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Компост

Способ 1. Использовать запахи

У мышей очень чувствительное обоняние, и это можно обратить себе на пользу. Грызуны избегают мест, где растут растения с сильным ароматом:

  • бузина,

  • мята,

  • лаванда,

  • чернокорень,

  • полынь.

Если высадить их вокруг компостной ямы, мыши будут обходить её стороной. Такой метод подходит для профилактики и абсолютно безопасен для удобрения.

Способ 2. Применять известь

Если мыши уже обосновались в компосте, поможет негашёная известь. При закладке новых слоёв органики достаточно пересыпать их известью. Для огорода это неопасно: вещество разлагается и даже улучшает структуру почвы. А вот для грызунов оно смертельно — съев отходы с примесью извести, они погибают.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную
Недвижимость
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Семья из трёх человек может прожить на 30 тысяч в месяц — вот секрет
Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе
Замените чашку кофе коротким дыханием: как улучшить концентрацию за минуты
Ремонт без личного гаража — с лучшим оборудованием: как почасовой подъёмник выигрывает в комфорте
Забытое оружие в борьбе с лишними килограммами: как яблочный уксус превращает вас в машину сжигания жира
Горы Сычуани превращаются в лабораторию будущего — Китай строит самую высокую обсерваторию мира
Эти кварталы расскажут вам больше, чем любой музей: 3 места, которые восхищают своей уникальностью
Как не ошибиться при выборе тренера и начать тренировки с максимальной отдачей
Этот шампунь не только увлажнит, но и скрывает седину — откройте для себя магию
Злорадство Кэтролл: Саманта торжествует из-за провала Секса в большом городе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.