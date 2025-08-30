Компостная яма превратилась в рассадник мышей? Есть простые способы остановить проблему

Компостная яма на участке — полезная вещь, но вместе с органикой туда могут прийти и нежеланные «соседи». Чаще всего это мыши: они привлекаются остатками пищи и находят внутри удобное убежище. Проблема не только в испорченном удобрении — грызуны переносят инфекции, а за ними нередко приходят змеи. Чтобы не допустить превращения ямы в рассадник антисанитарии, стоит принять меры.

Способ 1. Использовать запахи

У мышей очень чувствительное обоняние, и это можно обратить себе на пользу. Грызуны избегают мест, где растут растения с сильным ароматом:

бузина,

мята,

лаванда,

чернокорень,

полынь.

Если высадить их вокруг компостной ямы, мыши будут обходить её стороной. Такой метод подходит для профилактики и абсолютно безопасен для удобрения.

Способ 2. Применять известь

Если мыши уже обосновались в компосте, поможет негашёная известь. При закладке новых слоёв органики достаточно пересыпать их известью. Для огорода это неопасно: вещество разлагается и даже улучшает структуру почвы. А вот для грызунов оно смертельно — съев отходы с примесью извести, они погибают.

