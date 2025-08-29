Слизни объявили войну огороду: ночные рейды и тайное оружие против них

Они выходят ночью после дождя, оставляют серебристые следы и способны за пару часов превратить грядку салата в решето. Речь о лимакках — слизняках без панциря, которые всё чаще становятся настоящим бедствием для садоводов.
Среди самых распространённых видов — лимакка серая (Deroceras reticulatum) и лимакка красная (Arion vulgaris), достигающая 10 см длиной. К ним присоединяются чёрные и пятнистые виды. Отличить их непросто, но для садовода это и не важно: вред наносят все одинаково.
Слизни предпочитают влажные, затенённые участки. После обильных дождей или вечернего полива они выходят в массовое "набег". Толстый слой мульчи тоже может стать для них укрытием. В такие периоды особенно страдают молодые, нежные растения — капуста, салат, кабачки и клубника.
Начать стоит с профилактики:
Если колония слишком велика, используют гранулы на основе фосфата железа. Этот биологический препарат безопасен для животных и человека, но эффективен против слизней: они перестают питаться и вскоре погибают. Рассыпать средство лучше вечером или после дождя, равномерно по грядке.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
