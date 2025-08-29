Слизни объявили войну огороду: ночные рейды и тайное оружие против них

Они выходят ночью после дождя, оставляют серебристые следы и способны за пару часов превратить грядку салата в решето. Речь о лимакках — слизняках без панциря, которые всё чаще становятся настоящим бедствием для садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизни

Как распознать нежеланных гостей

Среди самых распространённых видов — лимакка серая (Deroceras reticulatum) и лимакка красная (Arion vulgaris), достигающая 10 см длиной. К ним присоединяются чёрные и пятнистые виды. Отличить их непросто, но для садовода это и не важно: вред наносят все одинаково.

Где и когда они активны

Слизни предпочитают влажные, затенённые участки. После обильных дождей или вечернего полива они выходят в массовое "набег". Толстый слой мульчи тоже может стать для них укрытием. В такие периоды особенно страдают молодые, нежные растения — капуста, салат, кабачки и клубника.

Естественные способы защиты

Начать стоит с профилактики:

поливать утром, чтобы к ночи земля подсыхала;

улучшать дренаж, убирая застой воды;

высаживать растения-репелленты — лаванду, шалфей, чеснок;

создавать условия для хищников: ежей, жаб и птиц.

Простые и доступные методы

Сбор вручную вечером или после дождя — старый, но надёжный приём.

Барьер из золы, яичной скорлупы или кофе — мешает слизням пробираться к растениям.

Пивные ловушки: запах солода действует как приманка, а выбраться назад моллюски не могут.

Когда не обойтись без биосредств

Если колония слишком велика, используют гранулы на основе фосфата железа. Этот биологический препарат безопасен для животных и человека, но эффективен против слизней: они перестают питаться и вскоре погибают. Рассыпать средство лучше вечером или после дождя, равномерно по грядке.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

