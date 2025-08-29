Запах, который не чувствует человек, но боится тля: растение-невидимка для защиты участка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Садоводство

Многие садоводы ежегодно сталкиваются с проблемой тли и других насекомых-вредителей. Обычно борьба сводится к химическим инсектицидам, но есть более простой и экологичный способ. Речь идёт о пижме обыкновенной — скромном, но крайне полезном растении, которое способно защитить участок без лишних затрат.

Пижма
Фото: commons.wikimedia.org by Sunny365days, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пижма

Чем полезна пижма

Главный секрет растения — природные пиретроиды. Эти вещества действуют на нервную систему насекомых, парализуя их. При этом для человека и домашних животных пижма абсолютно безопасна.

Достаточно посадить несколько кустов по периметру участка, чтобы заметно снизить количество тли. Особенно хорошо пижма защищает плодовые деревья и ягодные кустарники.

Действие во время цветения

Когда пижма зацветает, она выделяет эфирные масла. Они отпугивают не только тлю, но и муравьёв, белокрылку и даже колорадского жука. Человек запах практически не ощущает, а вот насекомые предпочитают держаться подальше.

Настой для опрыскивания

Чтобы усилить эффект, садоводы готовят настой из свежих листьев:

  • 1 кг зелени заливают 10 литрами воды,

  • оставляют на сутки,

  • затем используют раствор для опрыскивания заражённых растений.

Такой настой работает как мягкий природный инсектицид.

Простота выращивания

Пижма — многолетнее растение, которое не требует особого ухода. Она легко растёт даже на бедных почвах, быстро разрастается и образует защитную зелёную зону.

Лучше всего высаживать её на солнечных местах: тогда она накапливает максимум полезных веществ. В тени эффективность ниже.

Дополнительные свойства

Фитонциды пижмы подавляют развитие грибковых инфекций, защищая растения не только от насекомых, но и от болезней. Срезанные веточки можно раскладывать в теплице или подвешивать в саду. Даже в сухом виде они сохраняют инсектицидные свойства.

Безопасность для опылителей

Важный плюс — пижма не вредит пчёлам и другим полезным насекомым. Она действует избирательно и поражает только вредителей.

Пижма обыкновенная — настоящая находка для органического земледелия. Она помогает избавиться от тли, белокрылки и даже колорадского жука, при этом остаётся абсолютно безопасной для почвы и полезных насекомых. Это растение стоит посадить на каждом участке — эффект не заставит себя ждать.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
