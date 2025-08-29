Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый шаг может сжечь больше, чем тренажёр: секрет в ритме
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки

Неудобный вопрос к дачникам: почему вы до сих пор выбрасываете средство от болезней и вредителей

2:38
Садоводство

Казалось бы, спички и огородничество никак не связаны. Но на деле эта простая вещь способна помочь рассаде вырасти крепкой и здоровой. Секрет кроется в серных головках: именно они делают метод эффективным и полезным.

огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огород

Как это работает

Сера — важный элемент для растений. Она участвует в белковом обмене и укрепляет иммунитет культур. При посадке рассады томатов, перцев или огурцов в лунку закладывают по 4-5 спичек головками вниз. Постепенно они растворяются, и сера начинает питать корни.

Особенно заметен эффект на бедных почвах, где растений часто не хватает микроэлементов.

Польза для защиты растений

  • Против болезней. Сера помогает бороться с корневой гнилью и грибковыми инфекциями. Она создаёт неблагоприятную среду для патогенных микроорганизмов.

  • Против вредителей. Повышенное содержание серы отпугивает почвенных вредителей — проволочника и медведку. Эти насекомые стараются обходить такие грядки стороной.

Для каких культур подходит метод

Для томатов, перцев и огурцов достаточно 4-5 спичек. А вот для крупных растений — кабачков или тыкв — количество можно увеличить до 7-8 штук, равномерно распределив их по кругу.

Срок действия и экологичность

Спички полностью растворяются в земле за 2-3 недели. Они не оставляют вредных следов, поэтому способ считается абсолютно безопасным. Более того, это экологичная альтернатива химическим подкормкам и обработкам.

Варианты применения

Некоторые огородники замачивают спички в воде на сутки, а полученный раствор используют для полива. Такой метод даёт тот же результат: корни получают серу, а растения становятся устойчивее к болезням.

Когда особенно полезно

Этот приём отлично подходит для ранней высадки рассады. В холодной почве растения часто испытывают стресс, а сера помогает им быстрее адаптироваться. Благодаря этому ростки приживаются лучше, а урожай в будущем оказывается выше.

Обычные спички могут стать доступным и эффективным помощником в огороде. Они защищают рассаду от болезней и вредителей, укрепляют её рост и не требуют никаких затрат. Для дачников, которые ценят простоту и экологичность, такой метод становится настоящей находкой.

Уточнения

Се́ра (химический символ — S, от лат. sulpur, sulphur, sulfur) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 16.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья
Красота и стиль
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.