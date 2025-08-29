Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один штрих кистью — и нависшее веко исчезает с лица
Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо
Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок
Кошка — живой барометр вашего дома: какие её привычки кричат о надвигающейся беде
Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам
Невролог Гайфутдинов: менингококковая инфекция развивается за несколько часов
Курганы рассыпали загадки по степи — находка может переписать историю Центральной Азии

Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов

3:03
Садоводство

Хранение свёклы в золе — это старый, но очень действенный способ, который в последние годы всё чаще вспоминают опытные огородники. Обычная древесная зола помогает продлить свежесть корнеплодов на многие месяцы, создавая для них естественные и безопасные условия.

Хранение свёклы в золе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хранение свёклы в золе

Почему именно зола

Главный секрет метода кроется в том, что зола формирует вокруг овощей щелочную среду. Она подавляет развитие гнили, плесени и других микроорганизмов, которые обычно быстро портят урожай. В отличие от песка, зола не пересушивает плоды, а наоборот — удерживает необходимый уровень влаги. При этом корнеплоды дышат, не теряя своей сочности.

Как подготовить овощи

Перед тем как заложить урожай, свёклу мыть не нужно. Достаточно аккуратно стряхнуть землю и срезать ботву, оставив черешки около 1-1,5 см. Такая обработка предотвращает повреждение кожуры и помогает избежать раннего загнивания. Лучше всего для хранения подходят корнеплоды среднего размера — примерно 8-10 см в диаметре. Крупные экземпляры даже в золе лежат хуже.

Выбор золы

Использовать стоит только чистую древесную золу без следов угля, пластика и прочего мусора. Наилучший вариант — зола от лиственных пород деревьев. Она мягче по структуре и лучше распределяется по ящику, обволакивая каждый корнеплод. Некоторые хозяйки дополняют её сухими листьями папоротника или мяты. Эти растения выделяют фитонциды, усиливая защиту от гниения и вредителей.

Техника закладки

Для хранения обычно используют деревянные ящики. На дно насыпают слой золы толщиной 3-4 см, затем укладывают свёклу так, чтобы корнеплоды не соприкасались между собой. Каждый слой овощей пересыпают золой, а сверху полностью закрывают. Такой способ изолирует плоды друг от друга, а сама зола выступает как природный антисептик и сорбент.

Условия хранения

Лучше всего свёкла сохраняется при температуре от +2 до +4°C. В таких условиях она не прорастает и не увядает. Зола впитывает излишки влаги, а при необходимости её можно слегка увлажнить из пульверизатора. Раз в месяц рекомендуется проверять верхний слой, чтобы убедиться, что условия остаются стабильными.

Результат

Огородники отмечают, что весной свёкла, заложенная в золу, выглядит почти так же свежо, как в день уборки. Она остаётся плотной, сочной и не теряет вкусовых качеств. Благодаря такому методу можно надолго забыть о проблемах с хранением урожая, ведь свёкла не только сохраняет форму, но и продолжает приносить пользу на протяжении всей зимы.

Уточнения

Свёкла — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья
Красота и стиль
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Последние материалы
Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо
Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов
Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом
Кошка — живой барометр вашего дома: какие её привычки кричат о надвигающейся беде
Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам
Невролог Гайфутдинов: менингококковая инфекция развивается за несколько часов
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.