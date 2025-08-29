Одно гнилое яблоко способно уничтожить весь урожай — вот как не допустить катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:37
Садоводство

Яблоки нового урожая могут радовать свежестью до самой весны, если правильно подготовить их к хранению. Без этой процедуры даже самые проверенные и «лежкие» сорта рискуют потерять вкус и испортиться уже через несколько недель. Поэтому главное правило — уделить внимание каждому плоду и соблюсти несколько простых, но обязательных шагов.

Гнилые яблоки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гнилые яблоки

Сортировка — основа долгого хранения

Первое, что нужно сделать, — внимательно перебрать яблоки. В хранилище должны отправляться только абсолютно целые плоды: без трещин, вмятин и даже малейших повреждений кожуры. Любой дефект становится воротами для инфекции, и такой плод быстрее загнивает, заражая соседние.

Особое внимание стоит уделить плодоножкам. Они должны оставаться сухими и крепкими. Если хвостик обломан, яблоко теряет естественную защиту и долго не пролежит.

Обработка перед хранением

После сортировки яблоки важно подготовить. Каждый плод аккуратно протирают чистой тканью, смоченной в слабом растворе пищевой соды (на литр воды — одна чайная ложка). Такая обработка удаляет восковой налёт, под которым часто скрываются споры грибков и бактерий.

Мыть яблоки категорически нельзя. Вода разрушает естественную защитную плёнку и ускоряет процессы гниения. Достаточно сухой протирки с содовым раствором, чтобы снизить риск развития плесени и порчи.

Оптимальные условия хранения

Яблоки чувствительны к температуре. Для долгого хранения подходит диапазон от +2 до +4 °C. При более высоких показателях они быстро теряют влагу, становятся рыхлыми и мягкими. А слишком низкая температура может привести к подмерзанию и утрате вкуса.

Лучше всего фрукты сохраняются в деревянных ящиках, выстланных бумагой, или в плотных картонных коробках с отверстиями для вентиляции. Полиэтиленовые пакеты использовать нельзя — в них скапливается влага, которая провоцирует гниение.

Как укладывать яблоки

Чтобы предотвратить распространение гнили, яблоки раскладывают слоями, перекладывая каждый слой пергаментной бумагой или древесной стружкой. Это создаёт барьер, и если один плод всё же начнёт портиться, процесс не перейдёт на соседние.

Разные сорта хранятся отдельно друг от друга. Дело в том, что позднезимние яблоки выделяют этилен, ускоряющий дозревание более ранних сортов. Если их смешать, осенние яблоки быстро станут мягкими и невкусными.

Регулярный контроль запасов

Даже при идеальных условиях хранение требует контроля. Раз в две недели нужно просматривать ящики и убирать все плоды с признаками порчи. Одного гнилого яблока достаточно, чтобы испортить целый ящик. Такая проверка занимает немного времени, но значительно увеличивает шансы сохранить урожай до весны.

Какие сорта подходят лучше всего

Не все яблоки одинаково хорошо лежат. Например, Антоновка, Синап и некоторые поздние гибриды способны сохранять свежесть до 7–8 месяцев. Более того, со временем их вкус становится насыщеннее, аромат ярче, а мякоть — плотнее. Осенние сорта, напротив, лучше съесть в течение первых месяцев после сбора.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
