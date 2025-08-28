Лето уходит, а сад требует жертв: три задачи, от которых зависит следующий сезон

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Конец лета — время, когда сад требует особого внимания. Даже если дни становятся короче и прохладнее, именно сейчас важно выполнить несколько шагов, которые помогут растениям сохранить силу и красоту.

Фото: flickr.com by oatsy40, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лаванда

Обрезка лаванды

Лаванда со временем деревенеет у основания и теряет компактность. Чтобы куст оставался пышным и декоративным, в конце лета его обрезают примерно на треть. Удобно сначала связать побеги, а затем аккуратно срезать секатором. Зимой или ранней весной проводят вторую стрижку — укорачивают молодые побеги на две трети.

Важно помнить: нельзя резать до древесины — растение может ослабнуть. Зато срезанные побеги легко укореняются во влажной земле и дают новые кустики.

Сбор урожая

Август и сентябрь — пора сочных плодов. На деревьях поспевают яблоки, груши, малина. Но спешить не стоит: плоды должны набрать сортовой цвет и аромат. Особенно внимательно нужно следить за грушами — оставленные слишком долго, они быстро становятся мучнистыми.

Ориентиром может служить цвет семян: зрелые темнеют. Есть и "тест на наклон": возьмите яблоко или грушу за плодоножку и аккуратно отогните вбок. Если плод зрелый, он легко оторвётся вместе с черешком. Если нет — стоит подождать.

Зелёное удобрение

Необычная, но эффективная практика — посев сидератов, или зелёного удобрения. Это растения, которые улучшают почву: их корни рыхлят землю, накапливают органику и создают естественный дренаж. После скашивания корни остаются в грунте, оставляя каналы для воздуха и влаги. Такой способ часто заменяет перекопку и помогает земле "дышать".

Конец лета — не повод расслабляться. Несколько простых шагов помогут подготовить сад к осени и сохранить его здоровье на долгие месяцы вперёд.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

