Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель
Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека
Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии
Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Вывел из себя: Лера Кудрявцева жестко отшила телефонного мошенника
Три упражнения, которые заменяют десятки программ и запускают настоящий рост мышц

Жужжат, как на базаре, и лезут в лицо: как обычная специя спасает компост от мошек

3:01
Садоводство

Компостирование — это не только экологичный способ избавиться от органических отходов, но и возможность обогатить почву. Однако вместе с пользой появляется и проблема: мошки. Стоит лишь приподнять крышку компостера, как над ним поднимается целое облако этих назойливых насекомых. К счастью, справиться с ними можно простым и доступным средством, которое всегда есть на кухне.

Компостная яма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостная яма

Откуда берутся мошки в компосте

Основными "посетителями" компоста становятся сциариды — мелкие тёмные мошки, предпочитающие влажные места с разлагающейся органикой. Именно такие условия они находят в компостной куче, особенно если в ней много свежих фруктовых и овощных остатков.

Жизненный цикл этих насекомых очень быстрый: от яйца до взрослой особи проходит всего около трёх недель. Поэтому, если не следить за балансом сухих и влажных отходов, мошки начинают размножаться в огромных количествах. Излишняя влага и недостаток воздуха превращают компост в настоящий инкубатор для насекомых.

Чтобы этого избежать, важно поддерживать равновесие: добавлять сухие материалы (опавшие листья, картон, солому) и регулярно перемешивать содержимое. Это обеспечивает вентиляцию и делает среду менее благоприятной для мошек.

Природный отпугиватель — корица

Решение, проверенное веками, — корица. Её аромат знаком каждому, но не все знают, что эта пряность обладает сильными антисептическими и репеллентными свойствами.

Главный активный компонент — коричный альдегид. Именно он издаёт резкий запах, который не переносят мошки. Более того, это вещество тормозит рост плесени и бактерий, которыми питаются личинки. Таким образом, компост становится для насекомых гораздо менее привлекательным.

"Корица издавна применялась не только как специя, но и как средство против насекомых", — отмечает ботаник Питер Коль.

Как применять корицу против мошек

Лучше всего использовать молотую корицу. Достаточно слегка присыпать ею поверхность компоста, особенно во влажных местах, где чаще всего скапливаются насекомые.

  • Повторяйте обработку один-два раза в неделю.
  • Добавляйте немного корицы прямо к кухонным отходам перед тем, как отправить их в компостер.
  • Следите за тем, чтобы компост оставался сухим и хорошо перемешанным — так эффект будет ещё сильнее.

Обычно уже через несколько дней количество мошек заметно сокращается.

Мошки в компосте — проблема распространённая, но решаемая. Достаточно соблюдать баланс сухих и влажных материалов, проветривать кучу и использовать простое средство — корицу. Так можно продолжать компостирование без дискомфорта и лишних "соседей".

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Последние материалы
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре
Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке
Интерьер как в дорогом отеле: вот как правильно подобрать картину для стены
Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.