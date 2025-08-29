Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда

Кроты нередко становятся нежеланными гостями на садовых участках и огородах. Несмотря на то что они проводят почти всю жизнь под землей, их легко заметить по характерным земляным холмикам. Эти животные не питаются растениями, но их деятельность может нанести немало ущерба — от повреждения корней до нарушения работы поливочных систем. Поэтому важно знать, как защитить участок от кротов безопасными и эффективными способами.

Кто такие кроты и чем они опасны

Европейский крот (Talpa europaea) обитает под землей, роет сложные галереи и поднимается на поверхность крайне редко. У него слабое зрение, но развитое обоняние и мощные когти, позволяющие быстро копать рыхлую почву. Кроты питаются исключительно насекомыми и личинками, что делает их полезными с точки зрения экологии. Однако в саду и на ферме они могут стать настоящей проблемой: портят газон, огородные грядки, повреждают молодые растения и даже фундаменты построек.

Во Франции, например, кроты встречаются повсеместно. Их деятельность помогает разрыхлять землю, но вместе с тем приводит к нежелательным последствиям: засорению силосов землёй, появлению сорняков, повреждению техники и нарушению работы систем орошения.

Простые способы отпугнуть кротов

Есть ряд приёмов, позволяющих прогнать этих зверьков, не прибегая к радикальным мерам.

Шум и вибрация

Кроты очень чувствительны к шуму. Чтобы их отпугнуть, достаточно воткнуть в землю металлический прут и надеть на него пластиковую или стеклянную бутылку. Ветер будет создавать звуки и вибрацию, от которых животные уйдут. Аналогично можно оставить включённое радио во время работы в саду.

Помощь домашних животных

Кошки и собаки, особенно охотничьих пород, естественные враги кротов. Их присутствие само по себе снижает вероятность появления нежелательных "землекопов".

Защитные барьеры

Галереи кротов располагаются на глубине около 10-20 см, иногда до полутора метров. Чтобы защитить грядки, по периметру можно вкопать металлическую или пластиковую сетку на глубину 50-60 см. Это надёжно остановит подземных соседей.

Натуральные репелленты

Куда гуманнее не убивать животных, а создать для них неблагоприятные условия.

Некоторые растения обладают запахом, который кроты не переносят: бузина, нарциссы, рябчик императорский, лук, чеснок, гиацинты. Их можно высаживать по границам огорода или вблизи грядок.

Жмых с касторовым маслом, богатый рицином, тоже действует как отпугиватель. Его достаточно слегка рассыпать по кротовинам.

Из "подручных" средств помогают уксус, пищевая сода, оливковое масло, а также измельчённый чеснок или лук. Эти продукты не вредят саду, но создают запахи, неприятные для кротов.

Несмертельные ловушки

Если кроты уже поселились на участке, можно воспользоваться специальными ловушками.

Трубчатые ловушки позволяют поймать животное и выпустить подальше от сада.

Ультразвуковые отпугиватели излучают неслышимые для человека сигналы, которые заставляют кротов искать другое место. Сейчас такие устройства выпускают и на солнечных батареях.

Радикальные методы

Существуют и более агрессивные способы борьбы: механические капканы, петарды или даже использование карбида, выделяющего ядовитый газ. Однако такие методы несут риск и для других животных, а также могут повредить экосистеме участка. Поэтому прибегать к ним стоит только в крайнем случае.

Кроты не являются злейшими врагами сада, однако их активность может причинить серьёзный дискомфорт. Самый надёжный и гуманный способ борьбы — создать условия, в которых животные не захотят селиться: использовать растения-репелленты, устанавливать барьеры и применять безопасные отпугиватели. Тогда можно сохранить и свой участок, и баланс в природе.

Крото́вые или кроты́ — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

