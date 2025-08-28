Газонный апокалипсис в августе: шаг, который решает судьбу травы

Вы знали, что именно конец августа — решающий момент для будущего вашей лужайки? Если сейчас уделить ей внимание, трава восстановится после летней жары и с уверенностью переживёт холодный сезон.
Первое, что стоит сделать — проверить косилку. Тупой нож рвёт стебли, оставляя их уязвимыми к болезням. Острая кромка делает срез чистым и защищает газон. Поэтому обновление лезвий — простой шаг, который приносит максимальный результат.
После лета, когда траву обычно оставляют длиннее, можно слегка уменьшить высоту кошения. Особенно это важно, если планируете подсеивание: так семена быстрее приживутся, а покрытие станет гуще.
Многие никогда не пробовали аэрацию, а зря. Она уменьшает уплотнение земли, улучшает впитывание воды и удобрений и помогает корням расти глубже. Кроме того, процедура снижает накопление сухой соломы и делает газон плотнее.
Трава, как и люди, нуждается в подкормке. Норма удобрений зависит от вида газона, но важно помнить: слишком позднее внесение не принесёт пользы, ведь растения начинают готовиться к зиме. Лучший период для активного питания — сентябрь, когда прохладные сорта травы входят в фазу роста.
Средний газон требует 2,5-5 см влаги в неделю. Летом этого часто недостаточно, поэтому стоит поливать чаще — утром, пока солнце не выжгло влагу. Если нет возможности орошать регулярно, помогите траве другими способами:
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
