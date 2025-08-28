Газонный апокалипсис в августе: шаг, который решает судьбу травы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Садоводство

Вы знали, что именно конец августа — решающий момент для будущего вашей лужайки? Если сейчас уделить ей внимание, трава восстановится после летней жары и с уверенностью переживёт холодный сезон.

Посев газона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Посев газона

Заточите нож косилки

Первое, что стоит сделать — проверить косилку. Тупой нож рвёт стебли, оставляя их уязвимыми к болезням. Острая кромка делает срез чистым и защищает газон. Поэтому обновление лезвий — простой шаг, который приносит максимальный результат.

Снизьте высоту среза

После лета, когда траву обычно оставляют длиннее, можно слегка уменьшить высоту кошения. Особенно это важно, если планируете подсеивание: так семена быстрее приживутся, а покрытие станет гуще.

Аэрация — секрет здоровой почвы

Многие никогда не пробовали аэрацию, а зря. Она уменьшает уплотнение земли, улучшает впитывание воды и удобрений и помогает корням расти глубже. Кроме того, процедура снижает накопление сухой соломы и делает газон плотнее.

Правильное питание для травы

Трава, как и люди, нуждается в подкормке. Норма удобрений зависит от вида газона, но важно помнить: слишком позднее внесение не принесёт пользы, ведь растения начинают готовиться к зиме. Лучший период для активного питания — сентябрь, когда прохладные сорта травы входят в фазу роста.

Полив: найти баланс

Средний газон требует 2,5-5 см влаги в неделю. Летом этого часто недостаточно, поэтому стоит поливать чаще — утром, пока солнце не выжгло влагу. Если нет возможности орошать регулярно, помогите траве другими способами:

  • косите реже и оставляйте траву чуть выше,
  • избегайте лишней нагрузки на лужайку,
  • используйте компост, чтобы удерживать влагу в почве,
  • дайте траве "отдохнуть" в естественном покое.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
