Этому способу 100 лет, но он работает: зола сохраняет свёклу лучше любого холодильника

Садоводство

Многие современные дачники привыкли использовать погреба, песок или пластиковые контейнеры для хранения урожая. Но опытные хозяйки всё чаще возвращаются к старинному способу — хранению свёклы в древесной золе. Этот метод заслуженно считается одним из самых надёжных: корнеплоды остаются свежими до самой весны и не теряют своих полезных свойств.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла, только что выкопанная из земли

Как работает зола

Зола создаёт вокруг свёклы щелочную среду, которая подавляет рост грибков и бактерий. В отличие от песка, она не пересушивает овощи, а наоборот — поддерживает естественный уровень влаги. Благодаря этому корнеплоды не вянут, не загнивают и не прорастают.

Кроме того, зола образует своеобразную "оболочку" вокруг каждой свёклы, создавая индивидуальную защиту. Даже если рядом начнёт портиться один овощ, остальные останутся целыми.

Подготовка свёклы к хранению

Для закладки на зиму выбирают неповреждённые, средние по размеру корнеплоды — оптимальный диаметр 8-10 см. Крупная свёкла хранится хуже, независимо от метода.

Перед закладкой её не моют, а лишь аккуратно очищают от земли. Ботву обрезают, оставляя хвостики длиной 1-1,5 см.

Как правильно засыпать

  1. На дно деревянного ящика насыпают слой золы толщиной 3-4 см.

  2. Свёклу укладывают так, чтобы корнеплоды не соприкасались.

  3. Каждый слой пересыпают золой.

  4. Сверху свёкла полностью должна быть покрыта.

Очень важно использовать только чистую древесную золу без примесей угля, пластика или мусора. Лучший вариант — зола от лиственных деревьев.

Условия хранения

Оптимальная температура для хранения — от +2 до +4 °C. В таких условиях свёкла спокойно лежит до нового урожая, не теряя сочности и вкуса. Раз в месяц стоит проверять верхний слой и при необходимости слегка увлажнять золу из пульверизатора, чтобы она не пересыхала.

Дополнительные хитрости

Некоторые хозяйки добавляют в золу сухие листья папоротника или мяты. Эти растения содержат фитонциды, которые отпугивают насекомых и усиливают защиту от плесени. Такой способ позволяет сохранить урожай ещё дольше и с минимальными потерями.

Хранение свёклы в золе — проверенный веками метод, который и сегодня остаётся одним из самых надёжных. Он прост, доступен каждому и при этом гарантирует отличный результат: весной свёкла выглядит так, словно её только что вытащили с грядки. Если вы ищете способ сохранить урожай максимально долго и без потерь, стоит обязательно попробовать этот старинный способ.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
