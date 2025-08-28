Никакой химии и тысячи сэкономленных рублей: обычное средство заменяет специальные химикаты при поливе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Пищевая сода — привычный продукт из кухни, но на дачном участке она способна стать надёжным помощником. Этот белый порошок работает не хуже дорогих препаратов против насекомых и грибков, но при этом полностью безопасен для человека и растений.

Грядка после лука и чеснока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка после лука и чеснока

Секрет её действия прост: сода меняет кислотность среды и создаёт условия, при которых вредители не могут нормально существовать и размножаться.

Как приготовить рабочий раствор

Для обработки берут:

  • 5 ст. л. соды,

  • 10 л воды,

  • 2 ст. л. жидкого мыла (чтобы раствор лучше держался на листьях).

Обрабатывать растения лучше вечером в сухую погоду. Уже после первой процедуры можно заметить, что вредителей стало меньше.

От каких вредителей помогает сода

Раствор отлично справляется с тлей, паутинным клещом и гусеницами на капусте. Важно тщательно орошать листья с обеих сторон, ведь именно снизу обычно прячутся насекомые.

Повторять обработку стоит через 5-7 дней, пока вредители не исчезнут.

Борьба с грибковыми болезнями

Сода эффективна не только против насекомых. Её используют и для профилактики мучнистой росы на огурцах, крыжовнике и смородине. Регулярные опрыскивания тормозят развитие грибка и предотвращают его распространение.

Защита от слизней

Сода может работать и как барьер от моллюсков. Достаточно насыпать её тонкой полоской вокруг грядки. Щелочная среда станет непреодолимой преградой для слизней, и они будут обходить посадки стороной.

Важные правила применения

  • Не увеличивайте дозировку: слишком концентрированный раствор может обжечь молодые листья.

  • После обработки лучше слегка притенить растения на сутки.

  • Раствор всегда готовят заново: через 2-3 часа он теряет эффективность.

Чередование с другими средствами

Чтобы у вредителей не возникло привыкания, чередуйте содовые обработки с другими народными методами — настоем золы, табачной пыли или чеснока. Такой подход усиливает защиту и делает её более устойчивой.

Экологичность и безопасность

Главное преимущество соды в том, что она полностью разлагается в почве и не оставляет вредных следов. Поэтому такой метод особенно ценят те, кто выращивает овощи и фрукты без химии, для себя и своей семьи.

Обычная сода превращается в универсальное средство, которое помогает бороться и с вредителями, и с болезнями растений. Она проста в применении, доступна каждому и абсолютно безопасна. Благодаря этим качествам содовые обработки становятся незаменимым инструментом для огородников, стремящихся к экологически чистому урожаю.

Уточнения

Ороше́ние или иррига́ция — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
