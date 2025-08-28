Орхидеи мстят: одно неверное место в доме лишает их цвета

Орхидеи — одни из самых капризных, но и самых благодарных комнатных растений. Стоит лишь найти для них правильное место, и они будут цвести месяцами, превращая ваш дом в маленький оранжерейный рай.
Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучшее место — восточные или западные окна. На южных подоконниках растение может получить ожог от прямых лучей, поэтому в жаркие часы его лучше притенять лёгкой занавеской.
Эти цветы плохо переносят сквозняки и холодный воздух от кондиционеров. Им также противопоказано соседство с батареями: сухость и жара способны погубить нежные корни.
Чтобы орхидея чувствовала себя "дома", важно поддерживать умеренную влажность. Хорошо работает поддон с мокрой галькой или увлажнитель воздуха. Поливать стоит, когда корни становятся серебристыми, а субстрат подсыхает.
Ещё один секрет: не передвигайте цветок слишком часто. Орхидеи привыкают к выбранному месту, и перемещения могут вызвать стресс и даже остановить цветение.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
