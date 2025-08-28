Орхидеи мстят: одно неверное место в доме лишает их цвета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Орхидеи — одни из самых капризных, но и самых благодарных комнатных растений. Стоит лишь найти для них правильное место, и они будут цвести месяцами, превращая ваш дом в маленький оранжерейный рай.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Орхидея

Главное правило — свет

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучшее место — восточные или западные окна. На южных подоконниках растение может получить ожог от прямых лучей, поэтому в жаркие часы его лучше притенять лёгкой занавеской.

Где точно не стоит держать

Эти цветы плохо переносят сквозняки и холодный воздух от кондиционеров. Им также противопоказано соседство с батареями: сухость и жара способны погубить нежные корни.

Идеальные зоны для орхидей в доме

  • Гостиная. Здесь достаточно света и стабильная температура. Растение может стать главным акцентом интерьера.
  • Кухня. Но только вдали от плиты и духовки. Пар и жир вредят листьям.
  • Спальня. Если окно выходит на восток, орхидея получит мягкий утренний свет, а вы — спокойную атмосферу.

Уход и небольшие хитрости

Чтобы орхидея чувствовала себя "дома", важно поддерживать умеренную влажность. Хорошо работает поддон с мокрой галькой или увлажнитель воздуха. Поливать стоит, когда корни становятся серебристыми, а субстрат подсыхает.

Ещё один секрет: не передвигайте цветок слишком часто. Орхидеи привыкают к выбранному месту, и перемещения могут вызвать стресс и даже остановить цветение.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
