Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка

Садоводство

Голуби могут превратить любой двор в хаос: перья, мусор и характерное "украшение" на плитке или машине. Но избавиться от них можно без агрессивных методов и вреда для птиц. Секрет прост — использовать запахи, которые они не переносят.

Голуби
Фото: Own work by Ruggero Turra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби

Чеснок — главный враг голубей

Самый доступный способ — чеснок. Его резкий аромат отпугивает птиц моментально. Можно просто посадить чеснок на участке или приготовить спрей: измельчённые зубчики смешать с водой и распылить на те места, где голуби чаще всего садятся.

Цитрусовый щит

Не хотите запаха чеснока? Тогда лимоны, апельсины или грейпфруты справятся ничуть не хуже. Смешайте воду с эфирным маслом цитрусовых и обработайте перила, подоконники или крышу. Голуби стараются держаться подальше от таких ароматов.

Мята — неожиданное решение

Запах перечной мяты для нас приятен и освежает, а вот голубям он не по душе. Смочите ватные шарики в мятном масле и разложите их в "любимых" местах птиц. Получится натуральная и безопасная зона без пернатых гостей.

Дополнительные помощники

Если хочется усилить эффект, можно подключить корицу или обычный белый уксус. Порошок корицы или её эфирное масло отлично отпугивают птиц, а уксусный раствор легко распылить на садовые элементы, крыши или ограды.

Экологично и безопасно

Главное преимущество этих методов — они не причиняют вреда ни птицам, ни окружающей среде. Простые продукты из кухни работают лучше дорогих химикатов и при этом делают ваш сад или двор чище и спокойнее.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
