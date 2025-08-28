Подготовка роз к зиме: простые шаги, которые гарантируют весеннее цветение

Подготовка роз к зиме — дело не менее важное, чем их весенняя посадка. Ошибки на этом этапе могут ослабить кусты и лишить их сил перед морозами.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Что убрать без сожаления

Бутоны мельче монеты — срезайте в первую очередь. Они всё равно не вызреют и только станут источником инфекции.

Молодые красные побеги нужно удалять у самого основания. Их нежные ткани неизбежно вымерзнут.

Листья с пятнами ржавчины или чёрной пятнистости собирают и сжигают. Заболевшая листва тормозит фотосинтез и заражает кусты.

Что трогать осторожно

Зелёные побеги толщиной с карандаш укорачивайте лишь на треть. Сильная обрезка в августе спровоцирует пробуждение почек, и куст ослабнет.

Коричневые одревесневшие ветви оставляют полностью — именно они станут основой будущего куста.

Здоровые листья сохраняйте до первых заморозков: они продолжают питать корни и повышают общий иммунитет растения.

Дополнительные меры укрепления

После обрезки проведите обильный полив с фосфорно-калийными удобрениями. Калий укрепляет древесину и повышает её зимостойкость.

Прикорневую зону розы нужно окучить сухим компостом примерно на 25 см. Такое укрытие защитит корневую шейку от выпревания.

Особенности ухода за плетистыми сортами

В октябре побеги плетистых роз аккуратно пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами.

Но важно помнить: укрывной материал накладывают только тогда, когда температура устойчиво опустится до -5 °C. Раннее утепление приведёт к выпреванию и гибели куста.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

