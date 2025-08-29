Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Корни остаются голодными, даже если подкормок хватает: в чём главный враг урожая

Садоводство

Многие садоводы сталкивались с разочарованием: силы вложены, удобрения рассыпаны, а растения будто не замечают заботы. В чём же дело?

Подготовка каменистой почвы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подготовка каменистой почвы

Оказывается, удобрения могут работать вхолостую, если их "останавливает" невидимый барьер — состояние почвы.

Кислотность — главный дирижёр питания

Уровень pH играет решающую роль. Если земля слишком кислая или щелочная, жизненно важные элементы переходят в форму, недоступную корням.

  • Фосфор, железо, марганец и бор особенно уязвимы. Они связываются с частицами почвы и перестают поступать к растениям.

  • В итоге культура буквально голодает, хотя питательные вещества рядом.

Даже самые дорогие подкормки окажутся бесполезными, если кислотно-щелочной баланс не соответствует потребностям культуры.

Конкуренция элементов

Иногда проблему создаём мы сами: избыток одного вещества мешает усвоению других.

  • Излишек фосфора блокирует поступление цинка и меди.

  • Слишком много калия делает растения "слепыми" к магнию.

Несбалансированные подкормки способны вызвать искусственный дефицит и ослабить растения.

Ошибки внесения удобрений

Даже правильный состав удобрений может не сработать, если их применить не тем способом или не в то время.

  • Поверхностное внесение часто приводит к вымыванию или испарению, особенно на песчаных почвах.

  • В таких случаях спасает глубокое заделывание или препараты с медленным действием.

Вода — обязательный союзник

Без влаги удобрения бесполезны. Сухая почва блокирует усвоение солей, а иногда делает их даже опасными для корней.

Полив сразу после внесения или подкормка во влажный грунт — условие, без которого удобрения не работают.

Почвенный анализ — точка отсчёта

Главная ошибка — действовать наугад. Без анализа грунта невозможно понять, чего не хватает или в избытке.

Простые тесты помогут определить кислотность и состав почвы. Тогда подкормки станут не пустой тратой, а реальным инструментом урожайности.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
