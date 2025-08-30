Пятна на листьях — приговор урожаю: садоводы бьют тревогу из-за вспышки ржавчины

Рыжие пятна и подушечки на листьях груш или винограда — тревожный знак. Это ржавчина, грибковое заболевание, которое может оставить вас без урожая. Борьбу с ним нельзя откладывать ни на день.
Соберите все поражённые и опавшие листья под деревьями и кустами. Не храните их в компосте — только уничтожение лишит грибок возможности перезимовать.
После листопада обязательно обработайте приствольные круги раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Это простая мера значительно снижает риск весеннего заражения.
Опрыскайте крону бордоской смесью или другим препаратом на основе меди. Делайте это обильно и равномерно.
Через 10-14 дней повторите обработку — это уничтожит новые споры.
Ранней весной, до распускания почек, проведите искореняющее опрыскивание.
Кустам винограда нужна вентиляция. Удалите лишние побеги и листья, особенно в загущённых местах. Так вы снизите влажность и создадите неблагоприятные условия для грибка.
Полив только под корень! Если вода попадёт на листву, она создаст для ржавчины идеальную среду.
Регулярно осматривайте сад. Чем раньше заметите первые пятна, тем проще будет остановить болезнь. В период вегетации используйте современные фунгициды, строго следуя инструкции.
Помните: здоровые растения болеют реже. Поэтому:
проводите внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями в первой половине лета;
выбирайте сорта груш и винограда, устойчивые к ржавчине;
соблюдайте агротехнику и укрепляйте "иммунитет" растений.
После работы с заражёнными растениями всегда дезинфицируйте инструменты.
Не пропускайте профилактические обработки даже в годы, когда болезнь не проявляется.
Комплексный подход и регулярность действий — залог успеха. Только так вы сможете защитить сад от ржавчины и сохранить урожай.
