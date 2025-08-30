Пятна на листьях — приговор урожаю: садоводы бьют тревогу из-за вспышки ржавчины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Рыжие пятна и подушечки на листьях груш или винограда — тревожный знак. Это ржавчина, грибковое заболевание, которое может оставить вас без урожая. Борьбу с ним нельзя откладывать ни на день.

Азиатская груша
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азиатская груша

Первые шаги — уборка и уничтожение

Соберите все поражённые и опавшие листья под деревьями и кустами. Не храните их в компосте — только уничтожение лишит грибок возможности перезимовать.

После листопада обязательно обработайте приствольные круги раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Это простая мера значительно снижает риск весеннего заражения.

Обработка деревьев и кустов

  • Опрыскайте крону бордоской смесью или другим препаратом на основе меди. Делайте это обильно и равномерно.

  • Через 10-14 дней повторите обработку — это уничтожит новые споры.

  • Ранней весной, до распускания почек, проведите искореняющее опрыскивание.

Виноград под особым контролем

Кустам винограда нужна вентиляция. Удалите лишние побеги и листья, особенно в загущённых местах. Так вы снизите влажность и создадите неблагоприятные условия для грибка.

Полив только под корень! Если вода попадёт на листву, она создаст для ржавчины идеальную среду.

Профилактика в течение сезона

Регулярно осматривайте сад. Чем раньше заметите первые пятна, тем проще будет остановить болезнь. В период вегетации используйте современные фунгициды, строго следуя инструкции.

Помните: здоровые растения болеют реже. Поэтому:

  • проводите внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями в первой половине лета;

  • выбирайте сорта груш и винограда, устойчивые к ржавчине;

  • соблюдайте агротехнику и укрепляйте "иммунитет" растений.

Важные мелочи

  • После работы с заражёнными растениями всегда дезинфицируйте инструменты.

  • Не пропускайте профилактические обработки даже в годы, когда болезнь не проявляется.

Комплексный подход и регулярность действий — залог успеха. Только так вы сможете защитить сад от ржавчины и сохранить урожай.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
